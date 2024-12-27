الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كريستيانو رونالدو يكشف مفاجأة عن عمله بعد اعتزال كرة القدم

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

كشف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، عن خططه بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي مستقبلًا.

ويتواجد الدون رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، مساء اليوم الجمعة، حيث تنافس على جائزة أفضل لاعب في عام 2024، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط أيضا، ولكنه خسر الأولى ونال الجائزة الثانية.

عمل رونالدو بعد اعتزال الكرة

وقال رونالدو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت حياتي مع كرة القدم مختلفة، بدأت عندما كان عمري 17 عاما.. في سن 15 أو 16 كنت أعلم أن كرة القدم ستكون شغفي".

وعن خططه بعد الاعتزال، قال الأسطورة البرتغالي صاحب الـ39 عاما: "لن أكون مدربا أبدا، ربما سأمتلك ناديا".

وأشار: "أعتقد أن الأندية يجب أن تعتني بشكل أفضل باللاعبين الشباب حتى يتمكنوا من تحقيق نتائج، كرة القدم الحديثة أكثر كثافة".

وواصل: "لامين يامال نجم برشلونة، يبلغ من العمر 17 عاما، وهو بالفعل شخصية لاعب من الطراز العالمي، لم نشهد ذلك من قبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رونالدو كريستيانو رونالدو النصر السعودي جلوب سوكر

مواد متعلقة

جلوب سوكر، فينيسيوس أفضل مهاجم وبيلينجهام أحسن لاعب وسط وكورتوا الحارس الأول في 2024

لامين يامال يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب شاب في 2024

جلوب سوكر، رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط 2024

أنشيلوتي يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم 2024
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

لقطة طريفة من حساب كأس العالم للأندية بشأن صورة لاعب الأهلي، وفنان شهير يعلق

بعد القرار الأخير.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة والمستفيدين

مصدر يكشف الحالة الصحية لنجم الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح وسقوط الأمطار على هذه المناطق

الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من أمام مدرسة بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار بحركة التعاملات مساء اليوم الجمعة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

التلبينة النبوية تتصدر المشهد في المهرجان المصري للزيتون (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سلوك شاذ، مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في المساكنة (فيديو)

«ولباسهم فيها حرير»، الشعراوي يوضح نعيم أهل الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية