كريستيانو رونالدو يكشف مفاجأة عن عمله بعد اعتزال كرة القدم

كشف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، عن خططه بعد اعتزال كرة القدم بشكل نهائي مستقبلًا.

ويتواجد الدون رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، مساء اليوم الجمعة، حيث تنافس على جائزة أفضل لاعب في عام 2024، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط أيضا، ولكنه خسر الأولى ونال الجائزة الثانية.

عمل رونالدو بعد اعتزال الكرة

وقال رونالدو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت حياتي مع كرة القدم مختلفة، بدأت عندما كان عمري 17 عاما.. في سن 15 أو 16 كنت أعلم أن كرة القدم ستكون شغفي".

وعن خططه بعد الاعتزال، قال الأسطورة البرتغالي صاحب الـ39 عاما: "لن أكون مدربا أبدا، ربما سأمتلك ناديا".

وأشار: "أعتقد أن الأندية يجب أن تعتني بشكل أفضل باللاعبين الشباب حتى يتمكنوا من تحقيق نتائج، كرة القدم الحديثة أكثر كثافة".

وواصل: "لامين يامال نجم برشلونة، يبلغ من العمر 17 عاما، وهو بالفعل شخصية لاعب من الطراز العالمي، لم نشهد ذلك من قبل".

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