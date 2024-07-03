الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

سجن أمريكي، فيتو
سجن أمريكي، فيتو

ألزم القضاء الأمريكي مقاطعة في ولاية كاليفورنيا بدفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها عائلة حامل توفيت في السجن، بعد 5 أيام من اعتقالها.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، كانت إليسا سيرنا حاملًا في الأسبوع الخامس حين وضعت في السجن، وعثر عليها جثة هامدة في زنزانتها بعد 5 أيام من اعتقالها دون محاكمة.

تسوية بين المقاطعة الأمريكية وعائلة المتوفاة


وعقب نزاع امتد سنوات، توصلت أسرة الراحلة ومقاطعة سان دييجو الأمريكية إلى التسوية نهاية الأسبوع الماضي. 

وسيتوزع التعويض بين المقاطعة، 14 مليون دولار، ومجموعة الساحل الطبية الإصلاحية، التي توفر المتخصصين الطبيين لعلاج السجناء، 1 مليون دولار.

قال ممثلو الادعاء إنّ الحامل كانت تعاني من أعراض انسحاب الكحول والمخدرات من جسمها، وأخبرت موظفي السجن عن تعاطيها الهيروين قبل ساعات من اعتقالها. وعندما فقدت وعيها، ظنّتها الممرضة أنها حيلة للهروب من السجن، وبعد ساعة من ظهور الأعراض تبين أنها توفيت في الزنزانة.

وبعد تبرئ من القتل غير العمد، اتهمت الممرضة بالإهمال لأنها لم تأخذ تنبيهات السجينة على محمل الجد وتتأكد من مؤشراتها الحيوية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سجن أمريكي ولاية كاليفورنيا القضاء الامريكي مقاطعة سان دييجو الأمريكية دولار

مواد متعلقة

حرائق الغابات فى كاليفورنيا تلتهم 12 ألف فدان وتتسبب في إجلاء 1200 شخص

أكاديميون بجامعة كاليفورنيا يضربون عن العمل دعمًا لاحتجاجات مؤيدة لفلسطين

الأكثر قراءة

6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان

بشرى من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أول تحرك من وزير الكهرباء الجديد لحل مشكلة انقطاع التيار

وزير الزراعة الجديد يزف بشرى سارة للفلاحين

أحمد حلمي: لو جالي عفريت الأحلام هاطلب منه 5 طلبات

الخميس 11 يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وزير الرياضة يفجر مفاجأة بشأن سيناريو حل أزمة المنتخب الأولمبي (فيديو)

منوعات

المزيد

ناسا تكشف حقيقة مشاهدة جسم فضائي مجهول مغطى بالفرو

15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

اكتشاف فيروسات عملاقة تحد من ذوبان الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بعد توليه المنصب.. رسائل وزير التعليم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم صرف مال للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الشيطان في المنام وعلاقته بارتكاب أفعال غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية