15 مليون دولار تعويضًا لعائلة حامل توفيت في سجن أمريكي

ألزم القضاء الأمريكي مقاطعة في ولاية كاليفورنيا بدفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها عائلة حامل توفيت في السجن، بعد 5 أيام من اعتقالها.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، كانت إليسا سيرنا حاملًا في الأسبوع الخامس حين وضعت في السجن، وعثر عليها جثة هامدة في زنزانتها بعد 5 أيام من اعتقالها دون محاكمة.

تسوية بين المقاطعة الأمريكية وعائلة المتوفاة



وعقب نزاع امتد سنوات، توصلت أسرة الراحلة ومقاطعة سان دييجو الأمريكية إلى التسوية نهاية الأسبوع الماضي.

وسيتوزع التعويض بين المقاطعة، 14 مليون دولار، ومجموعة الساحل الطبية الإصلاحية، التي توفر المتخصصين الطبيين لعلاج السجناء، 1 مليون دولار.

قال ممثلو الادعاء إنّ الحامل كانت تعاني من أعراض انسحاب الكحول والمخدرات من جسمها، وأخبرت موظفي السجن عن تعاطيها الهيروين قبل ساعات من اعتقالها. وعندما فقدت وعيها، ظنّتها الممرضة أنها حيلة للهروب من السجن، وبعد ساعة من ظهور الأعراض تبين أنها توفيت في الزنزانة.

وبعد تبرئ من القتل غير العمد، اتهمت الممرضة بالإهمال لأنها لم تأخذ تنبيهات السجينة على محمل الجد وتتأكد من مؤشراتها الحيوية.

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