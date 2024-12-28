150 عارضا وتخفيضات تصل إلى 50 %، اليوم افتتاح سوق اليوم الواحد بأرض الملاعب بأسيوط (صور)

يفتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، سوق اليوم الواحد بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية وذلك في إطار توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، وجهود المحافظة للحد من أعباء المعيشة وتيسير الحصول على الاحتياجات اليومية.



ومساء أمس الجمعة تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الاستعدادات النهائية لسوق اليوم الواحد بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشؤون الإدارة العامة للمكتب الفني وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط والدكتور يحيى أبو رحمة مدير إدارة الأزمات ومركز السيطرة بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط أماكن العرض والخدمات العامة، مشيدًا بمستوى التجهيزات والتنظيم، حيث تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية، وتوفير مناطق عرض مخصصة للبائعين، وتنظيم ممرات تسهل حركة المواطنين داخل السوق كما تم التأكيد على توفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان نجاح السوق في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن السوق سيستضيف عددًا من الأنشطة الثقافية الترويجية والخدمات المجتمعية كجزء من المبادرة.

وأوضح المحافظ أن السوق يتضمن 130 باكية وما يزيد عن 150 عارض لبيع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى منتجات الحرف اليدوية والسلع المنزلية، مما يتيح للمواطنين خيارات متنوعة بأسعار مناسبة وبنسبة خصم تتراوح بين 30 إلى 50% داعيًا المواطنين بزيارة السوق للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة في إطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهلهم.

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