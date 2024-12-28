زوج في دعوى طاعة: متسلطة ودفعت لها قيمة المنقولات "مرتين" وفي النهاية أخذت أولادي ومشيت

رفع موظف دعوى طاعة ونشوز بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة، ضد زوجته، ادعى فيها خروج زوجته عن طاعته، وطالب بدعوى تعويض بـ 100 ألف جنيه عما لحق به من أضرار.

قال الزوج أمام قاضي الأسرة، إنه تذوق طعم المرارة منذ أول يوم زواج له اكتشف فيه أنه متزوج من إنسانة متسلطة ومادية وعصبية جعلته يغرق في الديون لتوفير متطلباتها التي لا تنتهي، وعندما طلب منها أن تقف بجانبه وتبيع له مصوغاتها لكي يستطيع تسديد الديون تركت المسكن وأخذت أولاده بدلا من أن تقف بحواره.

وأشار إلى أنه رغم ذلك فوجئ بها تترك المنزل وتأخذ أولاده وتمنعه من رؤيتهم، وترفع دعوى تبديد منقولاتها ضده بادعاءات باطلة مستعينة بشهود الزور.

وأضاف الزوج أنه قدم ما يفيد بسداد حقوقها وفقًا للمستندات وسداده قيمة المنقولات "مرتين"، إحداهما كانت أثناء الزواج عندما باع المنقولات وأشتري غيرها واودع قيمتها في حساب زوجته، والمرة الأخرى كانت بعد هجرها منزل الزوجية وتسلميها المبلغ في جلسة صلح ودية.

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