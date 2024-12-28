أخبار مصر، الجيزة تغلق 15 منشأة صحية بدون ترخيص، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا، الأوقاف تفتتح ٣٤ مسجدًا بمحافظات الجمهورية

أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض فى قيم درجات الحرارة اليوم الجمعة بقيم تترواح من 3: 4 درجات مئوية.

يبحث العديد من المهندسين الراسبين الذين تقدموا للاختبارات الخاصة بوظائف هيئة الأبنية التعليمية، حول موعد تقديم التظلمات على النتيجة.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن سيحدد موعد التظلم للمهندسين المتقدمين عقب إعلان نتيجة الامتحان الشفوي، والتي من المتوقع أن تعقد في بداية العام الجديد.

نظمت محطة بحوث بالوظة دورة تدريبية تحت عنوان "أساسيات تربية نحل العسل وإنشاء المناحل في المناطق الصحراوية".

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر بحضور الدكتور محمد الخياط رئيس الهيئة، ومشاركة عدد من القيادات والخبراء العاملين بها، وذلك لمتابعة سير العمل ودور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومساهماتها فى المجالات المختلفة، ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس والدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، وموقف مشروعات الخطة المستقبلية فى إطار استراتيجية الطاقة.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 21 إلى 27 ديسمبر، بعدد من الأنشطة التي شملت لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض الملفات مثل ملف حماية المنافسة، وذلك في إطار تعزيز السياسات الداعمة للمنافسة وأثرها على النمو الاقتصادي، فضلًا عن متابعة ملف الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات مديرية الشئون الصحية بالجيزة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة.

أكد الدكتور نظر عياد، مفتي الديار المصرية، أن الفتوى يجب أن تستند إلى معايير أخلاقية راسخة، باعتبار أن الفتوى ليست مجرد حكم شرعي بل هي أداة تؤثر في حياة الأفراد والمجتمع بشكل مباشر، مؤكدا أن الخوف من الله تعالى هو الأساس الذي يجب أن يحرك قلب المفتي ويحثه على البحث عن حكم شرعي متوازن، بعيد عن الهوى، ومراعٍ لمصلحة الناس.

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت ، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ،شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.



تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب، يوم الثلاثاء القادم ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـجريا، الموافق ٣١-١٢-٢٠٢٤م.

افتتحت وزارة الأوقاف ٣٤ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة في مختلف المحافظات، ١٧ مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و١٧ مسجدًا صيانة وتطويرًا وذلك في إطار جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل-.

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