الإفتاء تستطلع هلال رجب لعام 1446 هجريا الثلاثاء

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب، يوم الثلاثاء القادم ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٦هـجريا، الموافق ٣١-١٢-٢٠٢٤م.

ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



موعد غرة شهر رجب

ومن جانبه، أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31م (يوم الرؤية).

رؤية هلال شهر رجب

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23: 29) دقيقة,أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16: 41 دقيقة).

وقال رابح إنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/1/1م.

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