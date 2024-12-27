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أخبار مصر

وزارة الأوقاف تفتتح ٣٤ مسجدًا بمحافظات الجمهورية

افتتاح المساجد الجديدة
افتتاح المساجد الجديدة
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افتتحت  وزارة الأوقاف  ٣٤ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة في مختلف المحافظات، ١٧ مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و١٧ مسجدًا صيانة وتطويرًا وذلك في إطار جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل-.

وصول إجمالي المساجد المفتتحة من أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٥٠ مسجدًا


وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد المفتتحة من أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٥٠ مسجدًا، من بينها ٣٩٤ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٥٦ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ م بلغ ١٢٦٣١ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٣١٠ ملايين جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا واسعًا:

ففي محافظة بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الحاج علي، قرية زاوية الناوية - مركز ببا.

وفي محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة إسماعيل يونس، قرية الحريدية - مركز المراغة؛ وصيانة مسجد آل عبد الرحمن، قرية العلاونة برديس - مركز البلينا.

وفي محافظة القليوبية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد التوحيد، كفر الحبشي - قرية برقطا - مركز كفر شكر.

وفي محافظة كفر الشيخ، تم إحلال وتجديد مسجد المرحوم هاشم، قرية الحلمية - مركز الحامول؛ ومسجد عبده، قرية المتيني - صندلا - كفر الشيخ؛ وصيانة المسجد الغربي، قرية الخادمية - مركز كفر الشيخ شرق؛ ومسجد جابر البحري الجديد، قرية كوم الدهب - مركز سيدي سالم.

وفي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية السادسة جناكليس - مركز أبو المطامير؛ ومسجد أبو الخذر البحري، قرية أبو الخذر - مركز أبو حمص؛ ومسجد علي بن أبي طالب، كوبري العتر - قرية النمرية - مركز أبو المطامير؛ ومسجد شرف الدين، قرية شرنوب - مركز دمنهور؛ وصيانة مسجد الرضوان، عزبة حلمي - قرية منية عطية - مركز دمنهور؛ ومسجد منشية التقوى، قرية برج رشيد - مركز رشيد.

وفي محافظة الأقصر، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشهيد إبراهيم العضايمة، النمسا؛ وإنشاء مسجد آل البيت، المذناب - الحليلة - مركز إسنا؛ وصيانة مسجد عمر بن الخطاب، عزبة أبو جراب - أرمنت؛ ومسجد الزهراء، البعيرات - نجع العزبة.

وزارة الأوقاف تفتتح ٣٤ مسجدًا على مستوى الجمهورية

وفي محافظة مطروح، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد وضحة بنت علي بن جابر الحنزاب -الغفران سابقًا- علم الروم.

وفي محافظة أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أولاد مدكور، قرية خارفة - مركز ديروط؛ وصيانة مسجد جاد الرب، قرية باقور - مركز أبو تيج؛ ومسجد الإمام علي بن أبي طالب، الحوشة - قرية بني رافع - مركز منفلوط.

وفي محافظة الإسماعيلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الإدريسي، قرية الواصفية - مركز ومدينة أبو صوير؛ ومسجد التوبة، عزبة هويشيل - مركز ومدينة أبو صوير.

وفي محافظة السويس، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد نمرة، الصباح - حي فيصل.

وفي محافظة قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم جلال، قرية الشرقي بهجورة - مركز نجع حمادي؛ وصيانة مسجد عباد الرحمن، عزبة أبو عايد - مركز أبو تشت؛ ومسجد التوبة، البريج - قرية العسيرات - مركز فرشوط؛ ومسجد الرحمن، نجع العفي - قرية القبيبة - مركز فرشوط؛ ومسجد علي محمد يس، الدومة - أبو عموري - غرب بهجورة - مركز نجع حمادي؛ ومسجد التقوى، قرية خزام - مركز قوص.

وفي محافظة الإسكندرية، تضمنت الأعمال صيانة مسجد أبي بكر الصديق، العصافرة قبلي شارع المعهد الديني - المنتزه.

وفي محافظة الشرقية، تضمنت الأعمال صيانة المسجد الكبير، قرية أبو ياسين - مركز أبو كبير.

وفي محافظة الدقهلية، تضمنت الأعمال صيانة مسجد أبو بكر الصديق، قرية الجعافرة - مركز ميت سلسيل.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله  -عز وجل-  ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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