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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في شبرا الخيمة

إصابة أسرة باختناق
إصابة أسرة باختناق بسبب التدفئة، فيتو

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق بسبب موقد التدفئة، وغلقهم المحكم للنوافذ داخل المنزل نطاق مدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بالقليوبية 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالات اختناق.

تبين من التحريات الأولية إصابتهم باختناق داخل منزلهم بمنطقة حوض العمدة بشبرا الخيمة أثناء التدفئة من موقد النار، داخل المنزل نتيجة غلقهم المحكم للنوافذ.

جرى تقديم لهم الخدمات الطبية والعلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

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