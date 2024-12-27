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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم بالقليوبية،فيتو

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين أمام قرية كفر منصور بطريق بنها كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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إصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبية
 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة كفر شكر بوقوع حادث تصادم سيارتين ما أدى إلى إصابة شخصين أمام قرية كفر منصور طريق بنها كفر شكر وتم نقلهم إلى المستشفى. 


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية إصابة محمد. ع. إ 25 سنة وإصابة ناصر. ع. ب 27 سنة وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث. 

التحقيق في حادث تصادم بالقليوبية 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مستشفي بنها الجامعي مركز شرطة كفر شكر مستشفي بنها

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