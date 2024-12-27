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متأثرة بإصابتها، وفاة طالبة طوخ التي التهمت النيران ملابسها أثناء إعدادها وجبة الفطور

وفاة فتاة متأثرة
وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بحروق بالقليوبية، فيتو

توفيت اليوم فتاة مركز طوخ بمحافظة القليوبية متأثرة بإصابتها بحروق بالغة أثناء إعدادها وجبة الإفطار، حيث التهمت النار جزءا من إيشارب كانت ترتديه، وتم نقلها أول أمس إلى مستشفى بنها العام منها إلى مستشفى أحمد عرابي بالعبور، حتى وافتها المنية.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمركز طوخ محافظة القليوبية، قد تلقت بلاغا بإصابة فتاة بحروق بالغة في الصف الأول الثانوي تدعى "حنان ف" 16 عاما، وبعد إجراء التحقيقات، تبين أن الفتاة كانت تعد وجبة الإفطار والتهمت النيران جزءا من إيشارب كانت ترتديه ولم تستطع السيطرة على النار التي أتت على ملابسها وتم نقل الفتاة مصابة بجروح خطيرة إلى مستشفى بنها العام منها إلى مستشفى أحمد عرابي بالعبور أول أمس في حالة خطيرة.

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مستشفي بنها محافظة القليوبية محافظ القليوبية مستشفي بنها العام قرية كفر عابد مركز طوخ

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