البورصة تتلون بالأحمر في نهاية جلسات الأسبوع , 95.6 % صافي تعاملات المصريين، خبراء يكشفون تاثير تثبيت الفائدة على أداء السوق الفترة المقبلة

البورصة المصرية، تلونت مؤشرات البورصة المصرية بالأحمر خلال تداولات نهاية شهر ديسمبر الجارى، والتى جاءت بسبب حركات البيع لدى المؤسسات المالية والبنوك لتوفير سيولة مالية لاسترداد قيم وثائق الاستثمار وصرف عوائد تلك الوثائق للمتعاملين بنهاية 2024 ويرصد عدد من خبراء سوق المال أهم الأسباب وتوقعات اتجاه السوق بعد تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائده أمس الخميس.

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رأس المال السوقي يسجل خسارة بقيمة 37 مليار جنيه

قال الدكتور نبيل فرج خبير اسواق المال لــ “فيتو ” انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 29973 نقطة بختام تعاملات البورصة الخميس، فيما هبط خلال إغلاقات الأسبوع الماضي بنسبة 0.84% ليسجل مستوى 30118 نقطة.

كما سجل رأس المال السوقي خسارة بقيمة 37 مليار جنيه على مدار الجلستين، حيث فقد رأسمال السوقي 13 مليار جنيه خلال الجلسات مسجلًا 2.186 تريليون جنيه وفيما فقد رأسمال السوقي 24 مليار جنيه مسجلًا 2.199 تريليون جنيه.

كيف كانت تعاملات الشركات في سوق المال ؟

وتابع: جاءت تعاملات الشركات في سوق المال بانخفاض 111 سهمًا، وارتفاع 61 سهمًا، بينما لم تتغير أسهم 37 شركة، مشيرا الى وجود تراجعات أيضا فى الأسهم القيادية أهمها انخفاض سهم البنك التجاري الدولي الأكبر وزنًا بالمؤشر الرئيسي بنسبة 1.39%.

البورصة المصرية

حركات بيعية من المؤسسات المالية توفير السيولة المالية

وأكد الدكتور نبيل فرج أن التراجعات التي يشهدها السوق حاليا تعود إلى حركات بيعية من قِبل المؤسسات المالية والبنوك نظرا لأنها تسعى نحو توفير حجم من السيولة المالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق التي تم شراؤها من قِبل المتعاملين في صناديق الاستثمار.

وأضاف أن السوق المحلي يشهد زيادة في الأداء مقارنة ببداية العام بنسبة نمو تقارب 4 %، مشيرًا الى أن المؤشر الرئيسي للبورصة بدأ العام الحالي عند مستوى 24800 نقطة ليسجل خلال إغلاق جلسات الأسبوع 29900 نقطة؛ بما يشير إلى تحسن أداء السوق المصري.

خبيرة: تثبيت المركزي لأسعار الفائدة كان متوقعا وهذا تأثيره على سوق المال

البورصة المصرية، قالت الدكتورة ماجي سليم، خبيرة أسواق المال لــ “فيتو”: إن قرار المركزي المصري أمس الخميس بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا، في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجاري 2024.

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مؤشرات - فيتو

تثبيت أسعار الفائدة مدعوم بهذا الأمر

وتابعت "سليم" قائلة: تثبيت أسعار الفائدة كان مدعوما بإعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، بجانب بيانات التضخم، مشيرة إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.

تأثير تثبيت الفائدة على حركة مؤشرات البورصة

وتابعت "سليم" حديثها عن تأثير تثبيت الفائدة باجتماعه: “سيكون له تأثير إيجابي على حركة مؤشرات البورصة، حيث إن سوق المال يتأثر إيجابيا باستقرار أسعار الصرف مما يمنح الثقة للمستثمر بإيداع أمواله بالسوق”.

البنك المركزى - فيتو

البنك المركزي يكشف عن توقعات التضخم حتى عام 2028

جدير بالذكر جاء قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.27 % و25.28% و75.27 % على الترتيب.

وذكر بيان المركزى أن المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تشير إلى استمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور .

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وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

95.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 95.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.6 %و العرب على 3.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 3.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 37.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

حيث مثلت تعاملات المصريين نسبة 86.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.4 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.778,1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.864,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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