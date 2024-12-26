خبير يكشف تأثير قرار البنك المركزي على البورصة حال تثبيت الفائدة

البورصة المصرية، توقع الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعام 2024، اليوم الخميس.

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ما هى أسباب التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة ؟

كما أوضح أن هذا التوقع مدعوم بإعلان صندوق النقد الدولى الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، بجانب بيانات التضخم، مشيرًا إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.

تأثير سيناريو تثبيت الفائده على البورصة المصرية

واشار روؤف الى ان تثبيت الفائده باجتماع اليوم سيكون له تاثير ايجابى على حركة مؤشرات البورصة، حيث ان سوق المال يتاثر ايجابيا باستقرار اسعار الصرف مما يمنح الثقة للمستثمر بايداع امواله بالسوق.

وتابع روؤف قائلا: تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس كما هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% عند مستوى 29960 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 36968 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.10% عند مستوى 13180 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% عند مستوى 8260 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 11298 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20% عند مستوى 3086 نقطة.

اليوم، آخر اجتماعات البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في 2024

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الأخير في 2024 لحسم أسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات متباينة حول مصير الفائدة.

ويعد اجتماع الخميس هو الاجتماع الأخير للبنك المركزى المصري فى العام الجاري، بعد عام من قرارات السياسة النقدية الصعبة للسيطرة على معدلات التضخم في البلاد.

البنك المركزي المصري، فيتو

آخر قرار للبنك المركزي المصري

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير، يوم الخميس 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

هل الاتجاه للتثبت أم الخفض لأسعار الفائدة؟

ومن جانبه، توقع الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي لــ “فيتو”، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع اليوم الخميس، مع إمكانية تخفيضه تدريجيا في الربع الأول العام المقبل.

وأشار الإدريسي إلى أن ذلك بسبب تباطؤ معدلات التضخم واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للتخفيض، ومن جانبه يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

البنك المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة

واستبعد الإدريسي أن يتم ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك نظرًا لوصول أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة كافية للسيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن يشهد العام المقبل بداية لدورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بعد تباطؤ معدلات التضخم.

وتابع: كما أن التثبيت حاليا هو السيناريو الأقرب فى ظل تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة ما زالت عند مستويات مرتفعة بسبب ارتفاع مواد المحروقات.

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