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محافظات

أسماء الفائزين في المرحلة الرابعة من مسابقة الـ30 ألف معلم بالوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أسماء المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد ( لغة إنجليزية) ضمن مسابقة 30 الف معلم ( المرحلة الرابعة ).

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى الاستعداد لعقد البرنامج التدريبي الخاص لتأهيل المعلمين والمعلمات المرشحين لشغل الوظائف ضمن مسابقة 30 ألف معلم ( المرحلة الرابعة )، والذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارتى التدريب والتنسيق  بالمديرية ومجموعة من المدربين المتخصصين ذوي الخبرات.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم سيتم عقد التدريبات الرسمية للمعلمين الجدد وتنمية مهاراتهم المختلفة في العملية التعليمية، والتي تُنفذ بتعليمات من وزارة التربية والتعليم، من خلال إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم.
وأضاف وكيل التعليم، أنه جاري تجهيز قاعات التدريب وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد تدريب المعلمين في مسابقة الـ30 ألف معلم في محافظة الوادي الجديد، وأماكن قاعات التدريب
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد عن كشوفات أسماء الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم الجدد الدفعة الرابعة كالتالي:

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