أسماء الفائزين في المرحلة الرابعة من مسابقة الـ30 ألف معلم بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أسماء المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد ( لغة إنجليزية) ضمن مسابقة 30 الف معلم ( المرحلة الرابعة ).

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى الاستعداد لعقد البرنامج التدريبي الخاص لتأهيل المعلمين والمعلمات المرشحين لشغل الوظائف ضمن مسابقة 30 ألف معلم ( المرحلة الرابعة )، والذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارتى التدريب والتنسيق بالمديرية ومجموعة من المدربين المتخصصين ذوي الخبرات.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم سيتم عقد التدريبات الرسمية للمعلمين الجدد وتنمية مهاراتهم المختلفة في العملية التعليمية، والتي تُنفذ بتعليمات من وزارة التربية والتعليم، من خلال إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم.

وأضاف وكيل التعليم، أنه جاري تجهيز قاعات التدريب وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد تدريب المعلمين في مسابقة الـ30 ألف معلم في محافظة الوادي الجديد، وأماكن قاعات التدريب

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد عن كشوفات أسماء الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم الجدد الدفعة الرابعة كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.