أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع في أسعار اللحوم , وانخفاض 19% في سعر الديك الرومي والبط، خبير يكشف أسباب تراجع أداء البورصة المصرية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



ارتفاع يصل لـ 41 جنيهًا في أسعار اللحوم

ارتفاع أسعار اللحوم اليوم، سجل سعر اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات في أسعار كيلو اللحوم اليوم ما بين 3 جنيهات و41 جنيهًا؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

اسعار اللحمة

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 20.5 جنيه مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 444 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 395 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

اسعار اللحوم

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 31 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 441.2 جنيه في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 360 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ارتفاع سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

وارتفع أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 41 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 423 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 360 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

اسعار اللحمة اليوم

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 381.6 جنيه، بارتفاع 31 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 350 جنيهًا و400 جنيه.

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 409.3 جنيه في الأسواق، بارتفاع 18 جنيها عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

اسعار اللحمة اليوم

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 20.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 410.8 جنيه في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 350 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

انخفاض 19% في سعر الديك الرومي والبط، وهذه أحدث الأسعار

دمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى عروض وتخفيضات على أسعار الديك الرومي والبط ومشتقات الدواجن بالتزامن مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

انخفاضات تصل لـ 19% في أسعار الديك الرومي والبط

وتراوحت الانخفاضات في سعر الديك الرومي والبط ومشتقات الدواجن والسمان والأرانب من 7 إلى 19%، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية.

أسعار الديك الرومي

أسعار البط والديك الرومي والسمان والأرانب ومشتقات الدواجن

وجاءت أسعار البط والديك الرومي والسمان والأرانب ومشتقات الدواجن، كالأتي:

أسعار الأوراك

أسعار الديك الرومي ومشتقاته من البانيه والأوراك

البداية مع أسعار الديك الرومي ومشتقاته من البانيه والأوراك، التي جاءت كالأتي:

تراوح سعر الديك الرومي مجمد وزن 10 كيلوات من 1450 إلى 1800 جنيه. بلغ سعر فيليه رومي طازج وزن كيلو نحو 370 جنيهًا. بلغ سعر أوراك رومي طازجة وزن 3 كيلوات نحو 420 جنيهًا بلغ سعر ديك رومي كامل طازج وزن 10 كيلوات نحو 2250 جنيهًا.

سعر البط الطازج والمجمد في المحال التجارية

وعن أسعار البط الطازج والمجمد ومشتقاتها من الصدور والأوراك، في المحال التجارية؛ فجاءت كالأتي:

تراوح سعر بطة كاملة طازجة وزن 3 كيلوات من 345 إلى 420 جنيهًا.

بلغ سعر بط مستورد طازج وزن 3 كيلو نحو 570 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر صدور بط طازجة وزن 2 كيلو نحو 380 جنيهًا.

أسعار البط

أسعار الأرانب في المحال التجارية

أما أسعار الأرانب في المحال التجارية، بلغ سعر أرانب طازجة وزن 3 كيلوات نحو 810 جنيهات.

أسعار البانيه

أسعار السمان في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار السمان في المحال التجارية، بلغ سعر سمان استينو طازج 2 قطعة نحو 140 جنيهًا.

أسعار الدبابيس

أسعار كبدة الدواجن في المحال التجارية

وعن أسعار كبدة الدجاج في المحال التجارية، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر كبدة دجاج طازجة فرازه وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة دجاج طازجة شهد وزن 500 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة دجاج طازجة نحو 140 جنيهًا.

أسعار كبدة وقوانص الدواجن في المحال التجارية

أما أسعار الكبدة والقوانص في المحال التجارية، التي جاءت كالأتي:

بلغ سعر كبدة وقوانص دجاج الوطنية وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة وقوانص دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو قوانص دجاج طازجة نحو 130 جنيهًا.

أسعار البط

أسعار الشيش طاووق في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو شيش طاووق طازج نحو 238 جنيهًا.

بلغ سعر شيش طاووق دجاج طازج فرازه وزن 900 جرام نحو 265 جنيهًا.

اسعار الأجنحة

أسعار أجنحة الدواجن في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو أجنحة دجاج طازج نحو 70 جنيهًا.

خبير أسواق مال يكشف أسباب تراجع أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال" إن حالة التراجع في مؤشرات البورصة المصرية على مدار الجلسات الأخيرة من ديسمبر الجاري، جاءت بسبب حركات البيع لدى المؤسسات المالية والبنوك لتوفير سيولة مالية لاسترداد قيم وثائق الاستثمار وصرف عوائد تلك الوثائق للمتعاملين بنهاية 2024.

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

رأس المال السوقي يسجل خسارة بقيمة 37 مليار جنيه على مدار جلستين

وأضاف لــ “فيتو ” أنه انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 29973 نقطة بختام تعاملات البورصة، فيما هبط خلال إغلاقات الأسبوع الماضي بنسبة 0.84% ليسجل مستوى 30118 نقطة.

كما سجل رأس المال السوقي خسارة بقيمة 37 مليار جنيه على مدار الجلستين، حيث فقد رأسمال السوقي 13 مليار جنيه خلال الجلسات مسجلًا 2.186 تريليون جنيه وفيما فقد رأسمال السوقي 24 مليار جنيه مسجلًا 2.199 تريليون جنيه.

كيف كانت تعاملات الشركات في سوق المال اليوم ؟

وتابع: جاءت تعاملات الشركات في سوق المال بانخفاض 111 سهمًا، وارتفاع 61 سهمًا، بينما لم تتغير أسهم 37 شركة، مشيرا الى وجود تراجعات أيضا فى الأسهم القيادية أهمها في انخفاض سهم بنك التجاري الدولي الأكبر وزنًا بالمؤشر الرئيسي بنسبة 1.39%.

البورصة المصرية

حركات بيعية من المؤسسات المالية توفير السيولة المالية

وأكد الدكتور نبيل فرج أن التراجعات التي يشهدها السوق حاليا تعود إلى حركات بيعية من قِبل المؤسسات المالية والبنوك نظرا لأنها تسعى نحو توفير حجم من السيولة المالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق التي تم شراؤها من قِبل المتعاملين في صناديق الاستثمار.

وأضاف أن السوق المحلي يشهد زيادة في الأداء مقارنة ببداية العام بنسبة نمو تقارب 4 %، مشيرًا الى أن المؤشر الرئيسي للبورصة بدأ العام الحالي عند مستوى 24800 نقطة ليسجل خلال إغلاق جلسات الأسبوع 29900 نقطة؛ بما يشير إلى تحسن أداء السوق المصري.

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