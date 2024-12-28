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حي غرب بالإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة النوات والأمطار

مواجهة النوات والأمطار
مواجهة النوات والأمطار في الإسكندرية، فيتو

تابعت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية مساء الجمعة، انتشار سيارات الصرف الصحي والعاملين لكسح مياه الأمطار وذلك لمنع  تراكمات مياه الأمطار بمنطقة بشاير الخير وطريق القباري السريع وشوارع المكس والأمان وبنطاق الحي.

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يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي تداعيات للنوات والأمطار، وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق والأزمات والكوارث وصرف صحي غرب وشركة نهضة مصر.

وأكدت رئيس الحي رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهه الأمطار والنوات وبنطاق الحي.

 

محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية، ويشدد على المتابعة اللحظية والاستجابة لشكاوى المواطنين

ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية. 

 

كما وجه  المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

هذا وقد كثفت الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. 

 

هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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المهندسة زينب السيد حي غرب الفريق أحمد خالد حسن طقس

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