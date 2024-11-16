تأجيل محاكمة المتهم بقتل "عريس البراجيل"

قررت محكمة الجيزة، اليوم السبت، بتأجيل جلسة محاكمة عامل، على خليفة اتهامه بقتل صديقه بالقرب من محور الضبعة انتقامًا منه ظنًا منه أنه تسبب في فسخ خطبته ليوم 20 ديسمبر.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 3485 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2234 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم تهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة متعلقاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة (قطعة قماشية وحجر).

وخلال التحقيقات قال المتهم: “كنت خاطب واحدة اسمها (رحاب) والعلاقة ما بينا كانت كويسة جدا، وبعد ٣ شهور لقيت تصرفاتها معايا اتغيرت، وطريقتها مبقتش حلوة خالص، وتكذب عليا في حاجات كتير، وساعات أقولها أروح معاكي في أي مكان ترفض مش زي الأول معايا. كنت بحكي لـ(سيد) صاحبي في المغسلة، كل حاجة عليا أنا و(رحاب) لما يكون ما بينا مشكلة، وفي يوم لقيت (سيد) صاحب المغسلة بيقولي رحاب خطيبتك رافعة بوست على الفيس بوك بتقول فيه (تم بحمد لله فشكلة خطوبتي) أنا استغربت جدا ورنيت عليها لقيتها حطت رقمي في البلوك”.

وأضاف: “قبل الحادثة بفترة واحنا الصبح لسه كنا فاتحين المغسلة، لقيته بيقولي (أنا رايح مع “رحاب” مشوار علشان هيا اتصلت عليه انا استغربت وقتها من اللي بيقولهولي وبعدين إيه علاقته بـ”رحاب" بالظبط، لغاية ما لقيته رجع على أذان العصر في نفس اليوم، فقولتله عملت أيه مع “رحاب” بالظبط قالي أنا كنت معاها في كذا مشوار وبعد كده خلصنا المشاوير وروحتها البيت، وأنا سكت مرضتش أرد عليه لغاية ما اليوم خلص وقفلنا المغسلة مع بعض باليل متأخر بعد الساعة 10 مساء".

وتابع: “قولتله أنا عايزك في موضوع مهم نتكلم فيه، قالي نوصل ”محمد" الأول وبعدين نتكلم في اللي انت عايزة، وفعلا ركبنا الموتوسيكل بتاعي بس “سيد” هو اللي ساق، وأنا ركبت من ورا “سيد” على طول و"محمد" ركب ورايا ووصلنا لبيته في قرية البراجيل، وأحنا راجعين قولتله أنت إزاي بتكلم “رحاب” اللي في الأصل خطيبتي من المفروض تستنى لغاية ما ننهي الموضوع ده وبعدين تتكلم معاها".

واضاف: “لقيته بيرد عليا، قالي بقولك إيه اللي بينكم وبين بعضيكم أنا مليش دخل فيه، واللي أعمله ميخصكش يا حسام، رديت عليه وقولتله إزاي يعني مش في بينا عيش وملح، لقيته بيرد عليا ويقولي الملح داب والعيش كلته الكلاب فقولتله ده إزاي ده ياريس، شتمني بأبويا وأمي، رديت عليه الشتيمة، واقف بالموتوسيكل بتاعي ونزل منه نزلت وراه لقيته بيشتمني تاني”.

وأضاف المتهم:" قولتله أنا اتخنقت منك ومسك فيا من فوق هدومي وهو برضوا ماسك فيا، فوقع على الحجر بوشه وأنا وقعت من فوق منه بس وشي لضهره، قمت عدلته على ضهره لقيت وشه كله جاب دم وبالذات من مناخيره والحجر اللي وقع عليه لقيته برضوا فيه دم وقعدت أزق في الحجر، لغاية ما الحجر بقى فوق صدر سید، وبعد كده حطيت ايدي في جيوبه وجدت التليفون بتاعه والفلوس وبطاقته ورخصه بتاعت الموتوسيكل كانت في جيبه، وركبتها ومشيت علي طول".