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ثقافة وفنون

أسعار تذاكر حفلات ليلة رأس السنة 2025 بالإمارات (صور)

جورج وسوف ونجو كرم
جورج وسوف ونجو كرم ومروان خوري، فيتو

 حفلات ليلة رأس السنة 2025 ، تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام المقبلة، إقامة عدد من الحفلات الغنائية يشارك فيها باقة من أبرز نجوم مصر والوطن العربي، وذلك احتفالا برأس السنة للعام الجديد 2025.

ومن خلال السطور التالية، ترصد فيتو تفاصيل وأسعار حفلات النجوم في الإمارات ليلة رأس السنة احتفالا بالعام الجديد:

يحيي الثلاثي؛ سلطان الطرب جورج وسوف، ونجوى كرم، ومروان خوري، حفلًا غنائيًّا مشتركًا في أبو ظبي ليلة رأس السنة 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري ليلة رأس السنة 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري عن أسعار الحفلات، حيث تبدأ من 7 آلاف جنيه حتى 31 ألف جنيه.

يحيى الفنان تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة 

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلى نحو 75 ألف جنيه.

كما  تحيي الفنانة أنغام ، حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم 28 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة 2025.

كما تحيي أيضا الفنانة نجوى كرم حفل غنائي يوم 30 ديسمبر الجاري في أبو ظبي ويشاركها في الحفل المطرب السوري الشامي. 

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