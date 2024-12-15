الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جورج وسوف يستعد لطرح أغنية جديدة، وهذا أول تعليق له على أحداث سوريا

جورج وسوف
جورج وسوف

يستعد الفنان السوري جورج وسوف في الوقت الحالي للانتهاء من إحدى أغنياته الجديدة خلال الفترة المقبلة، والمقرر أن يتم طرحها قريبًا.

كان الفنان السوري الكبير جورج وسوف، علّق على تطورات الأوضاع في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.

وقال سلطان الطرب في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلًا مشرقًا جامعًا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلًا يليق بشعبها الغالي".

ويعد هذا أول موقف علني للمطرب السوري،عقب سقوط نظام الأسد، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة السورية المسلحة

ويرتبط جورج وسوف بصداقة قوية مع الرئيس السوري السابق بشار الاسد، وقام بزيارات علنية له، وتم نشر تسجيلاتها عبر وسائل الإعلام.

وفي مطلع العام 2023، قدم وزير الإعلام السوري آنذاك، بطرس الحلاق، باسم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، التعازي للفنان جورج وسوف في وفاة نجله وديع، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها.

وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على دمشق، وإعلانها "محررة" فجر الأحد 8 ديسمبر الجاري، ومنهم الفنان أيمن زيدان، والفنان أيمن رضا، والفنانة سلاف فواخرجي، والفنان دريد لحام والفنان جمال سليمان الذي أبدى رغبته في الترشح رئيسا لسوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جورج وسوف الفنان جورج وسوف بشار الأسد سقوط نظام بشار الأسد سوريا

مواد متعلقة

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

موعد صرف معاشات يناير 2025 وحقيقة زياداتها

صرف أول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة.. في هذا الموعد

السيسي يصدق على قانون جديد بشأن ميناء الإسكندرية

الونش وميشالاك أساسيان،أحمد مجدي يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

القيمة السوقية لأغلى لاعبي الزمالك والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (1 – 5)

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

المزيد
الجريدة الرسمية