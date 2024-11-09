السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جهاز مبتكر يساعد مرضى سرطان الثدي على القيادة الآمنة

حزام الامام
حزام الامام

تعاني الكثير من النساء المصابات بمرض سرطان الثدي، من ارتداء حزام الأمان، عند القيادة مما يعرض حياتهن للخطر وصعوبة القيادة في بعض الأحيان، خاصة بعد إظهار العديد من الدراسات انتشار مرض سرطان الثدي لدى النساء في 157 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. 

جهاز مبتكر يساعد مرضى سرطان الثدي على القيادة الآمنة

وفي ذات السياق قالت الدكتورة ناينا ديكنه، جرّاحة الثدي في منشأة Corewell Healt” الصحية غير الربحية في ميشيجان، والتي وظفت خبراتها الطبية أثناء تطوير حزام الدعم: “الجراحة أكثر صعوبة مما يمكن أن يتخيله المرء. 

قد يستمر الألم والآثار الجانبية لأشهر بعد الجراحة، مما يجعل القيام ببعض المهام اليومية مؤلمًا وغير مريح، ومن المحتمل أيضًا أن تكون هناك حاجة لعمليات جراحية إضافية، مما يجعل الحاجة إلى هذا المنتج مستمرة بعد جراحة استئصال الثدي الأولية.”

أخذت سيمونسيني الفكرة إلى إميلي أوبيرت، مديرة تصميم التجارب في فورد، وبإرشاد أوبيرت ومساعدة الفريق ضمّ متدربة التصميم ريما شكوكاني، بدأ حزام الدعم في التشكل، حيث قامت شكوكاني، وهي طالبة تصميم صناعي في جامعة لورنس تك بإجراء أبحاث مكثفة، وأجرت مقابلات مع المتعافين من سرطان الثدي، وصممت نماذج أولية.

تم تطوير وتصميم SupportBelt من قبل شركة السيارات، وهو مصنوع من رغوة ناعمة قابلة للتهوية يتم تثبيتها على حزام الأمان للمساعدة في تخفيف الضغط وتقليل الانزعاج على منطقة الصدر أثناء القيادة.

ويُعَدّ حزام الدعم SupportBelt انعكاسًا عمليًا لالتزامنا الدائم بتحسين الحياة اليومية للنساء المتعافيات من جراحة استئصال الثدي. نحن ندرك أن حتى الأنشطة الروتينية، مثل ربط حزام الأمان، قد تصبح صعبة، ويهدف هذا الابتكار إلى تقديم الراحة والدعم الضروريين.

واستثمرت مصانع السيارات أكثر من 139 مليون دولار في مكافحة سرطان الثدي على مستوى العالم من خلال بيع الملابس والمستلزمات الملهمة، كما تساهم المبادرة في توفير حلول نقل أساسية للمحتاجين.
تم تصميم حزام الدعم بمساهمة من المرضى والأطباء، وهو يوفر حلًا مريحًا للمرضى عند ربط أحزمة الأمان للسائق والراكب.

عمل الفريق مع المهندسين لضمان أن حزام الدعم يفي بمعايير الجودة الخاصة بشركة فورد. كما قاموا بتجربة مواد متنوعة، واختاروا رغوة عضوية مُرَكبة قليلة التطاير، ملفوفة في قماش مصنوع جزئيًا من البلاستيك المعاد تدويره والذي يلتف حول حزام الأمان باستخدام مثبت فيلكرو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القيادة الامنة حزام الأمان شركة السيارات سعار العملات سرطان الثدي

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي 1-1 بين برينتفورد وبورنموث في الشوط الأول (صور)

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

رئيس إنبي يمنع قناة الأهلي من نقل مباراتي الكرة النسائية ومواليد 2009

" الوطنية للانتخابات " تعكف على تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للاستحقاق المقبل

بعد حكم الدستورية العليا، تحرك رسمي من "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم

بعد حكم الدستورية العليا، قانوني يكشف مصير الإيجارات القديمة

منوعات

المزيد

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من بينهم نانسي بيلوسي ومارك زوكربيرج.. شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منهم فور وصوله إلى البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads