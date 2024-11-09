تعاني الكثير من النساء المصابات بمرض سرطان الثدي، من ارتداء حزام الأمان، عند القيادة مما يعرض حياتهن للخطر وصعوبة القيادة في بعض الأحيان، خاصة بعد إظهار العديد من الدراسات انتشار مرض سرطان الثدي لدى النساء في 157 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

جهاز مبتكر يساعد مرضى سرطان الثدي على القيادة الآمنة

وفي ذات السياق قالت الدكتورة ناينا ديكنه، جرّاحة الثدي في منشأة Corewell Healt” الصحية غير الربحية في ميشيجان، والتي وظفت خبراتها الطبية أثناء تطوير حزام الدعم: “الجراحة أكثر صعوبة مما يمكن أن يتخيله المرء.

قد يستمر الألم والآثار الجانبية لأشهر بعد الجراحة، مما يجعل القيام ببعض المهام اليومية مؤلمًا وغير مريح، ومن المحتمل أيضًا أن تكون هناك حاجة لعمليات جراحية إضافية، مما يجعل الحاجة إلى هذا المنتج مستمرة بعد جراحة استئصال الثدي الأولية.”

أخذت سيمونسيني الفكرة إلى إميلي أوبيرت، مديرة تصميم التجارب في فورد، وبإرشاد أوبيرت ومساعدة الفريق ضمّ متدربة التصميم ريما شكوكاني، بدأ حزام الدعم في التشكل، حيث قامت شكوكاني، وهي طالبة تصميم صناعي في جامعة لورنس تك بإجراء أبحاث مكثفة، وأجرت مقابلات مع المتعافين من سرطان الثدي، وصممت نماذج أولية.

تم تطوير وتصميم SupportBelt من قبل شركة السيارات، وهو مصنوع من رغوة ناعمة قابلة للتهوية يتم تثبيتها على حزام الأمان للمساعدة في تخفيف الضغط وتقليل الانزعاج على منطقة الصدر أثناء القيادة.

ويُعَدّ حزام الدعم SupportBelt انعكاسًا عمليًا لالتزامنا الدائم بتحسين الحياة اليومية للنساء المتعافيات من جراحة استئصال الثدي. نحن ندرك أن حتى الأنشطة الروتينية، مثل ربط حزام الأمان، قد تصبح صعبة، ويهدف هذا الابتكار إلى تقديم الراحة والدعم الضروريين.

واستثمرت مصانع السيارات أكثر من 139 مليون دولار في مكافحة سرطان الثدي على مستوى العالم من خلال بيع الملابس والمستلزمات الملهمة، كما تساهم المبادرة في توفير حلول نقل أساسية للمحتاجين.

تم تصميم حزام الدعم بمساهمة من المرضى والأطباء، وهو يوفر حلًا مريحًا للمرضى عند ربط أحزمة الأمان للسائق والراكب.

عمل الفريق مع المهندسين لضمان أن حزام الدعم يفي بمعايير الجودة الخاصة بشركة فورد. كما قاموا بتجربة مواد متنوعة، واختاروا رغوة عضوية مُرَكبة قليلة التطاير، ملفوفة في قماش مصنوع جزئيًا من البلاستيك المعاد تدويره والذي يلتف حول حزام الأمان باستخدام مثبت فيلكرو.