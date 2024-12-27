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محافظات

اندلاع حريق في مطعم بيتزا بالقليوبية (صور)

حريق بمطعم بيتزا
حريق بمطعم بيتزا بالقليوبية،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الجمعة، في مطعم بيتزا بمنطقة شرق السكة الحديد بجوار مزلقان القطار بأبو زعبل بالخانكة.

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حريق في مطعم بيتزا بالخانكة 

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق في مطعم بيتزا بمنطقة شرق السكة الحديد بجوار مزلقان القطار بأبو زعبل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية لمكان الحريق، وجرى إخطار طوارئ الغاز، وتم أيضًا إخطار نقطة إسعاف أبو زعبل، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، وجار حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وبدأ رجال المباحث التحقيق في الواقعة لمعرفة سبب اندلاع الحريق، ومدى وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق من عدمه.

حريق بمطعم بيتزا بالقليوبية،فيتو
حريق بمطعم بيتزا بالقليوبية،فيتو
حريق بمطعم بيتزا بالقليوبية،فيتو
حريق بمطعم بيتزا بالقليوبية،فيتو
حريق بمطعم بيتزا بالقليوبية،فيتو
حريق بمطعم بيتزا بالقليوبية،فيتو
حريق بمطعم بيتزا بالقليوبية،فيتو
حريق بمطعم بيتزا بالقليوبية،فيتو

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