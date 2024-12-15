الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الاقصي،فيتو
الاقصي،فيتو

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى وأدوا فيها طقوسا تلمودية، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت مصادر وشهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وانتشرت الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، لاقتحامات من المستوطنين، فيما تواصل القوات حصارها، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، وعرقلة دخولهم.

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إسرائيل الشرطة الإسرائيلية المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى باحات المسجد الأقصى

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