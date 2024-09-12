طالب المسلمين بحماية أمن إسرائيل وحرم المقاومة، شيخ فلسطيني يستفز مشاعر العرب (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لأحد مشايخ مدينة الخليل بالضفة الغربية، الشيخ عبد الله التميمي الحمصي، الذي يطالب الدول المحيطة بالكيان يهادنوه ويدعموه وأن يمدوا يدهم بالسلام للاحتلال الإسرائيلي ومهادنته، لأنهم غير قادرين عليها.

فلسطيني يصف العرب بالضعفاء ويطالب بالسلام مع الكيان



أثار حديث الشيخ عبد الله التميمي الحمصي حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنه وصف المقاومة الفلسطينية بأنها عمليات استفزازية للكيان، وأنها تعود بالدمار على المسلمين، كما وصف عملية طوفان الأقصى بأنها محرمة شرعًا.

الشيخ التميمي يدعم إسرائيل، فيتو



واستفز عبد الله التميمي الحمصي مشاعر العرب والمسلمين عندما قال: إن "إسرائيل مدت يدها للعرب بالسلام، وللمسلمين بالسلام منذ مدة طويلة، والعرب والمسلمين غير قادرين على فتح الأرض في إسرائيل، ولا على فتح بيت المقدس، غير قادرين تمامًا، لأن قوة المسلمين الذين يحيطون بإسرائيل لا تتجاوز ربع أو عشر القوة الإسرائيلية وقوة حلفاء لإسرائيليين، وبالتالي فالسلام مع الإسرائيليين فرض واجب على الدول التي تحيط بإسرائيل، والذي يكسر هذه الاتفاقيات السلمية التي عقدها المسلمون مع إسرائيل هي ضرورة للمسلمين ضرورة لحماية أمن المسلمين قبل أن تكون ضرورة لحماية أمن إسرائيل"

وتابع الشيخ التميمي قائلًا: "هذا الاتفاقيات التي عقدها الرئيس السادات والرئيس حسني مبارك وعقدها الملك حسين وكان يريد أن يعقدها الرئيس الراحل حسني الزعيم في سوريا هذه الاتفاقيات لا يجوز كسرها ولا خرقها بحال من الأحوال، ولا استفزاز الإسرائيليين لا بعمليات قتل كالتي يسمونها العمليات الفضائية"

شيخ فلسطيني يحرم مقاومة الكيان



وفي استفزاز للمقاومة قال التميمي: “علمًا أن العمليات الفضائية وعمليات القتل هذه لا وجود لها في الفقه الإسلامي، هذه العمليات التي تستفز بها القوات الإسرائيلية وحلفاؤها والتي تعود دائمًا بالدمار على المسلمين، هذه العمليات محرمة سواء سبع أكتوبر "عملية طوفان الأقصى"، سواء العمليات الانتحارية التي قامت بها حماس، والعمليات الانتحارية من أصلها حرام في الشرع"

علماء المعارضه السوريه منهم مفتي العورة السورية عبدالله التميمي الحمصي..

هذا " البيغ " يشرع للكيان الصهيوني تملك كل شبر ارض يغتصبه من الاراضي العربية والاسلامية.. pic.twitter.com/ScjpN7dIrA https://t.co/pHjcJo9aEi — كيان علي عكام (@kianbenali) September 12, 2024



ووصف التميمي المقاومة بأنها محرمة، واستفز مشاعر العرب قائلًا: "هذه العمليات قامت بها حماس لتعطيل تنفيذ اتفاق أوسلو بين ياسر عرفات وإسحاق رابين، هذه العمليات كلها محرمة ومدانة... والسلام مع إسرائيل واجب، والذين يريدون منع السلام مع إسرائيل خونة لأهل السنة".

شيخ فلسطيني يثير غضب العرب



أثار حديث الشيخ الفلسطيني جدلًا واسعًا وغضبًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق الكاتب والناشط أبو علي الديراني قائلًا: "مفتي الثورة السورية عبدالله التميمي الحمصي... يشرع للكيان الصهيوني تملك كل شبر أرض يغتصبه من الاراضي العربية والاسلامية.."

الشيخ عبد الله التميمي يحرم المقاومة، فيتو



البلوجر عبد الواحد أبو حسين قال: "الشيخ المعارض عبد الله الخليل التميمي الحمصي بالعربية يقول:"اللهم انصر غزة وادلب" ثم يطعن بأبو عبيدة ومحمد ضيف وبالانجليزية يقول"لماذا يجب على السنة التحالف مع إسرائيل" هذه بكائيات أهل الغُمة، ولا ينتمون للسنة يريدون إسقاط محور المقاومة ونشر الفتنة داخله"

