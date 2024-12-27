توقيف أفراد من عائلة الأسد في مطار بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت حفيدة رفعت الأسد، ووالدتها في مطار بيروت، إثر الاشتباه في صحة جوازات السفر التي كانتا تحملانها.

إيقاف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها بمطار بيروت

ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد تم توقيفهما خلال عملية فحص الوثائق التي كانت بحوزتهما، حيث أثيرت شكوك بشأن صحة الجوازات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق معهما.

من هو رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق؟

يذكر أن رفعت الأسد البالغ من العمر 87 عاما، هو عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وكان يشغل منصب نائب رئيس سوريا الأسبق، وهو مطلوب دوليا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب تعود إلى فترة كان فيها قائدا بالجيش السوري في 1982.

ولا يعرف اليوم المكان الذي يعيش فيه حاليا رفعت الأسد.

وعاش عم الرئيس السابق في الخارج، حيث كان معظم الوقت في فرنسا، منذ منتصف الثمانينيات، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بشقيقه الرئيس الأسبق حافظ الأسد من سدة الحكم.

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