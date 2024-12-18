الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تحليق مسيرات إسرائيلية فوق ‎بيروت على علو منخفض

مسيرات، فيتو
مسيرات، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق متواصل للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق ‎بيروت وضواحيها على علوّ منخفض.   

ارتكب 12 خرقًا لوقف إطلاق النار

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 خرقًا لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، أسفر أحدها عن إصابة 3 أشخاص.    

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 

وبذلك يرتفع عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 20 يومًا إلى 248 خرقا.   

وتركزت خروقات جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية  في قضاء صور بمحافظة الجنوب (جنوب لبنان)، وقضاءي مرجعيون وحاصبيا بمحافظة النبطية (جنوب لبنان)، وقضاءي راشيا والبقاع الغربي بمحافظة البقاع (شرق لبنان).   

تحذيرات لإسرائيل من خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في الثامن من أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.    

وحذرت المنظمات الدولية إسرائيل من خطورة الخروقات التي تقوم بها على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.   

إسرائيليون يعبرون الحدود مع لبنان وينصبون خيامًا في مارون الرأس (فيديو وصور)

12 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار مع لبنان

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