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محافظات

10 صور ترصد هطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية في الإسكندرية

هطول الأمطار الغزيرة
هطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة، وذلك تزامنًا مع نوة قاسم بفصل الشتاء. 

فيتو رصدت بعض الصور لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار على شوارع وميادين الإسكندرية بمختلف الدوائر وسط انتشار سيارات الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية. 

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

 

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع. وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي

كما وجه المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

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الفريق أحمد خالد الاحول الجوية امطار طقس الاسكندرية

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