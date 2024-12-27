نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آخر المستجدات بالموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بقطاع الصرف الصحى والتى تفقدها الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والتى رافقه خلالها الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان والدكتور طارق الرفاعى معاون الوزير وقيادات وزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى " الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى والدكتور صلاح بيومى واللواء عصام شكر والدكتور أبو العباس عيسى نواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي " وأيضًا الدكتور محمد معوض استشارى الوزارة والمهندس مجدى عطا الله القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط والمهندس محمود طلعت رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وتضمنت هذه الجولة تفقد مشروع شبكات الصرف الصحي بشط جريبة، حيث أكد نائب وزير الإسكان على سرعة إنجاز الأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك تم التأكيد على الشركة المنفذة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توخي الحذر في تنفيذ الأعمال القريبة من منازل المواطنين.

وعلى جانب آخر، تفقد نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له من قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، محطة معالجة الركابية بطاقة تصميمية ٤ آلاف م٣/ يوم إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتصل نسبة تنفيذها الي ٩٨٪؜ ومخطط دخولها الخدمة في يناير ٢٠٢٥، كما وجه سيادته الشركة المنفذة برفع مستوى التشطيبات بالمحطة ووضع اللمسات الأخيرة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأضاف سيادته موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بسرعة إنجاز الوصلات المنزلية للمواطنين بالقرى نطاق خدمة محطة معالجة الركابية.

نائب الوزير يتفقد محطة معالجة السوالم

كما تفقد نائب الوزير محطة معالجة السوالم بطاقة تصميمية ٤ آلاف م٣/يوم، ويتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتصل نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى ٩٥٪؜ والتوريدات الكهروميكانيكية إلى ٦٠٪؜، حيث وجه نائب الوزير تعليمات إلى الشركة المنفذة بدفع الأعمال وتحسين الجودة بالمحطة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما أكد على ضرورة المتابعة الدورية موجهًا بإعداد تقارير مصورة للأعمال الجارية حاليا بالمحطة.

نائب الوزير يتفقد محطة معالجة السوالم

في ختام الجولة تفقد نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له من قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، محطة معالجة كفر سعد بطاقة تصميمية ٥ آلاف م٣/يوم تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجار تحقيق العينة الناجحة تمهيدا لتسليم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط والبدء في مرحلة التجارب والتشغيل؜، كما أكد سيادته علي أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة للشركة القابضة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، وسرعة استلام المشروعات المنتهية حتى يتم الاستفادة منها بما يلبي احتياجات المواطنين بالحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتوجه " المحافظ " بخالص الشكر إلى المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، على حرصهما الدائم بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، والتنسيق المستمر مع المحافظة لتذليل أى عقبات تواجه عمليات التنفيذ لتخطيها ونهو المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

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