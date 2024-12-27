بعد القرار الأخير.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة والمستفيدين

أيام قليلة تفصلنا على دخول العام الجديد 2025، وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات بتطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف زيادة المعاشات الجديدة وذلك خلال شهر يناير المقبل 2025، وذلك بعد أن قررت الهيئة زيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ومن خلال السطور التالية نستعرض الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات وقيمة الزيادة.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025

وعن الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025، فهناك عدة شرائح أبرزها المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش وتشمل:



- أي صاحب معاش يتقاضى أقل من 1500 جنيه سيتم زيادته إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.

-المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025

- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيهًا.

- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 11600 جنيه.

المستفيدون من زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

أي موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني له إلى 2300 جنيه.

المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه) سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.

وحول الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، أقر بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات يوم الجمعة 1 يناير المقبل 2025.

وبشأن الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات يناير 2025،أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيرًا على أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارة تعديل الأجور على وسيط إلكتروني "أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري" تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التأمينات التابعين لها اعتبارا من 1 /1/ 2025.

زيادة المعاشات يناير 2025، فيتو

وقال سامح عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: إن القانون 148 لعام 2019 والتي تم العمل به من شهر يناير عام 2020 وضع قواعد لإصلاح ما قبله، وكان أهم نقطة ينبغي إصلاحها تدني المعاشات.

وأشار في تصريحات صحفية له، أن المعاش يحسب وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي، وتم وضع آلية لزيادة الأجر التأميني والتي يتم حساب المعاش بناءًا عليه، فبدأ في شهر يناير 2020 ستكون الزيادة بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 7 آلاف جنيه، ونص القانون على زيادة ثانوية قدرها 15% وسيصل الحد الأدنى في يناير 2025 إلى 2300 جنيه، والحد الأقصى للحد التأميني سيصبح 14.5 ألف جنيه.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: « الحد الأدنى للمعاش يكون بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، ومع رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2000 إلى 2300 يزداد الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه إلى 1495 جنيها».

خطوات حساب زيادة المعاشات

ويمكن لراغبي الخروج على المعاش المبكر إجراء العملية الحسابية التالية لمعرفة هل يمكنه الخروج على المعاش أم لا، وذلك كالتالي:

«حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، وإذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.

وبشأن طرق حساب المعاشات بعد الزيادة الجديدة يناير 2025 والفئات المستحقة، أعلنت هيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، اعتبارًا من 1/1 /2025.

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