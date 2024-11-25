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سياسة

تعرف على حالات الجمع بين معاشين وشرائح المعاشات

اصحاب المعاشات،فيتو
اصحاب المعاشات،فيتو

يستعد أصحاب المعاشات لصرف معاشات ديسمبر يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر، وحدد  قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدد من الحالات التي يحق لها الجمع بين معاشين حيث ينتظر أكثر من 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات صرف معاش ديسمبر من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.
 

جدول صرف معاشات ديسمبر 2024


- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

- الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.


حالات الجمع بين معاشين

ويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتي تشمل مايلي:-
- وفقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
-  تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.
-  يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.
وهذه الاستثناءات هي:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
 

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