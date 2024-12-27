رسالة دعم من عمر كمال لحمو بيكا بعد القبض عليه بسلاح أبيض

حرص المطرب عمر كمال، مؤدي المهرجانات الشعبية، على توجيه رسالة دعم لحمو بيكا، بعد القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكتب عمر كمال عبر فيسبوك: “شدة وتعدى يا بكبك يا أبو قلب طيب”.

على الجانب الآخر، أخلت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض، سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية أخرى صادرة ضده.



وتمكن رجال المباحث من القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.

وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكان مصدر مطلع كشف أنه تم ضبط حمو بيكا بدائرة قسم شرطة قصر النيل، هاربًا من ٣ أحكام قضايا تراخيص بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر ترحيل المتهم لقسم شرطة الدخيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده والتحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وأوضح المصدر أنه تم اكتشاف هذه الأحكام على المطرب عقب ضبطه من قبل رجال المرور مستقلًّا سيارة بوسط البلد عليها لوحة “تجارية” بأحد شوارع منطقة الزمالك، وباستيقافها تبيّن أن بداخلها مؤدي المهرجانات، وبسؤاله عن السيارة قال إنها جديدة.

وأضافت التحريات أنه بالكشف عن اسمه تبيّن هروبه من ثلاثة أحكام.

في هذا السياق، أصدر الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة للمهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، بيانًا أوضح فيه موقف النقابة من أزمة الفنان حمو بيكا، بعد القبض عليه مؤخرًا بحوزة سلاح أبيض.

وأكد عبد الله أن النقابة تساند جميع حاملي تراخيص العمل الصادرة عنها، سواء كانوا أعضاء عاملين أو حائزين على تصاريح سنوية أو ربع سنوية، طالما أن ذلك يتم وفقًا للقانون الذي ينظم ممارسة المهنة.

وأشار إلى أن النقابة تكلف الشؤون القانونية بمتابعة أي أزمات قانونية قد تواجه أعضاءها، باستثناء القضايا المتعلقة بالجرائم المخلة بالآداب العامة أو المخدرات، تماشيًا مع تصريحات نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل.

وأوضح عبد الله أن النقابة مستعدة لتقديم الدعم في حالة طلب أهالي العضو أو أحد من ذويه التدخل، مع الالتزام بمراعاة الضوابط القانونية.

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