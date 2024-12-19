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دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة بدلًا من 900، وهذه مواعيد الامتحانات

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة، فيتو
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وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والخاص بدمج مراحل المسابقة الثلاث والتي بدأت أول مرحلة منها بطرح الجهاز في شهر يناير الماضي؛ مسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، لتصبح لشغل 2700 وظيفة، وذلك بعد التنسيق التام والتوافق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد في هذا الشأن.

تفاصيل وظائف مسابقة البريد 

وقال الدكتور صالح الشيخ: "إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة، وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه دولته"، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.

مواعيد الامتحانات الإلكترونية

ومن المقرر بدء الامتحانات الإلكترونية، المقرر عقدها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز،  من يوم 28 ديسمبر الجاري حتى 9 يناير المقبل، وذلك للمتقدمين لشغل وظائف المجموعة الهندسية، ووظائف محام، على أن يحدد لاحقًا موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف "الإخصائي"، مؤكدًا مراعاة إجازات أعياد الأخوة المسيحيين، ومتقدمًا لهم بالتهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة، داعيًا الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والإخاء.

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