الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من مناطق في شرق البلاد

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، الانسحاب من مناطق في شرق البلاد.

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية

 أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مناطق في روسيا ومياه البحر الأسود، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في كييف صباح الجمعة، بعد سلسلة من التحذيرات الجوية بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.

وجاء في البيان الروسي: “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وتابع: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 16 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و14 فوق البحر الأسود، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

انفجارات قوية في كييف

وحذّرت القوات الجوية الأوكرانية في رسالة عبر تطبيق "تيليجرام" من أنّ “صاروخًا باليستيًّا رُصد من الشمال”، بعد نحو 3 سنوات من بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وهي حرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف.

وتصاعد دخان كثيف فوق العاصمة الأوكرانية، فيما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عن إصابة شخصين على الأقل في أعقاب هذه الانفجارات التي وقعت في اليوم التالي لجلسة الأسئلة والأجوبة السنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رفض أي هدنة.

وأبلغت السلطات الأوكرانية أيضًا عن وقوع هجمات صاروخية في مدينة خيرسون الجنوبية حيث قتل شخص واحد وأصيب 6، وفي بلدات وقرى أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الاوكراني وزارة الدفاع الروسية روسيا كييف الأراضي الأوكرانية القوات الجوية الأوكرانية

مواد متعلقة

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية وانفجارات قوية تهز كييف

روسيا باقية ولن نواجه إسرائيل، أحمد الشرع يجيب عن جميع أسئلة الشعوب العربية

روسيا: الضربة الأوكرانية بالصواريخ الغربية على روستوف لن تمر دون رد

المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا بـ 4.1 مليار يورو

ads

الأكثر قراءة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

تأكيدًا لـ فيتو، الأهلي يعلن حضور الخطيب المران الصباحي اليوم بمدينة نصر (صور)

بعد تعرضه لوعكة صحية، صلاح عبدالله يصدم جمهوره بنشر وصيته

أزمة بين جروس والجهاز الطبى بالزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر

أخبار مصر: ضربة جديدة لسد النهضة، الأمريكان وجها لوجه مع الجولاني، عواصف رعدية تضرب مصر، سر رفض ناهد السباعي تقبيل حورية فرغلي

تعرف على أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

طريقة جديدة للنصب، ضبط كهربائى تلاعب فى عدادات الكهرباء بمدينة نصر

منوعات

المزيد

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية مقابل الإفراج عن طاقم سفينة صينية

يحمله نصف البالغين ويشبه نزلات البرد، فيروس شائع يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط وخطوات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفاتحة وسبب التسمية وفضائلها

ما حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية