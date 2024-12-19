روسيا: الضربة الأوكرانية بالصواريخ الغربية على روستوف لن تمر دون رد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما باستخدام الصواريخ الغربية على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف.

أوكرانيا تنفذ هجوما على روسيا باستخدام الصواريخ الغربية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: إن الضربة الصاروخية الأوكرانية على "كومبينات كامينسكي، وما نفذته كييف بدعم غربي لن يمر دون رد".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: أنه تم إطلاق ضربة صاروخية من أراضي أوكرانيا على مؤسسة كومبينات كامينسكي في مقاطعة روستوف، ووفقا للبيانات المؤكدة تم استخدام ستة صواريخ تكتيكية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمس" وأربعة صواريخ من طراز "ستورم شادو"".

أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمس وستورم شادو

وأضاف البيان: "خلال معركة الرد على إطلاق الصواريخ، أسقطت أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" و"بوك-إم 3" ومنظومات صواريخ "بانتسير" والمدافع المضادة للطائرات جميع صواريخ "أتاكمس" وثلاثة من صواريخ "ستورم شادو" الأربعة، وانحرف صاروخ واحد عن هدف الهجوم، ونتيجة لسقوطه تضرر الهيكل الفني على أراضي المصنع".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "تصرفات نظام كييف هذه، بدعم من القيمين الغربيين، لن تبقى دون رد".

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