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فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي ينقذ حياة طفلة ابتلعت "دبوس"

بنها الجامعي ينقذ
بنها الجامعي ينقذ حياة طالبة،فيتو

تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ حياة طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، تعاني من وجود جسم غريب (دبوس) بالشعب الهوائية اليمنى البعيدة عن متناول المنظار الشعبي، وجرى على الفور إجراء عملية جراحية واستخراج الجسم الغريب عن طريق شق صدري صغير محدود جدا، وجرى نقل المريضة للقسم الداخلي لاستكمال العلاج.

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فريق طبي ببنها الجامعي جراحة قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية بالقلب

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير  التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، أن الفريق الطبي لقسم جراحة القلب والصدر جراحة قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية بالقلب لمريضة في الخمسينات من العمر تعاني من ضيق بشرايين القلب ومنها الشريان الرئيسي المغذي للقلب، وجرى نقل المريضة لعناية جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية  الفريق الطبي أيضًا عملية جراحة صدر لمريضة تبلغ من العمر 29 عامًا تعاني من درن بالفص السفلي بالرئة اليمنى، وجرى إجراء عملية جراحية لاستئصال الفص عن طريق شق صدري محدود، وجرى نقل المريضة للقسم الداخلي لاستكمال العلاج.

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