الأهلي يغلق صفحة المصري ويستعد لصدام إنبي.. كولر يدرس إبعاد الشناوي وإعادة شوبير.. وهذا موعد المواجهة المقبلة بالدوري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وأغلق الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر صفحة الحديث عن مباراة المصري التى أقيمت أمس من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباراة المقبلة أمام إنبي فى إطار منافسات دوري نايل.

وفاز النادي الأهلي أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الاهلي يحيي عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

من جانبه أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المصري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف مدرب الأهلي: “لدينا لاعبون مميزون في تسديد الكرات الثابتة، سواء وسام أبو علي أو يحيى عطية الله، الذي نجح في التسجيل اليوم، ونحن سعداء بالهدف الذي سجله”.

عودة شوبير وإراحة الشناوي

من ناحية أخرى قالت مصادر داخل الاهلي إن هناك اتجاها لإراحة محمد الشناوي فى مباراة إنبي المقبلة بالدوري ومنح الفرصة لـ مصطفى شوبير للتواجد أساسيا فى المباراة المقبلة فى ظل سياسة التدوير كل عدة مباريات بين الحارسين ومع تأكيدات الجهاز الفني فى الجلسات الخاصة داخل التدريبات على أهمية إراحة الشناوي وإبعاده عن الضغوط الأخيرة التى تعرض لها.

وأوضح كولر أن الأهلي مقبل على مباريات كثيرة في الفترة المقبلة، ويسعى الجهاز الفني إلى إشراك اللاعب الجاهز، مع منح راحة لبعض اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية مع الفريق.

من ناحية أخرى أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد يوم 3 يناير المقبل فى رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث تحدد بشكل مبدئي يوم 31 ديسمبر الجاري موعدًا للسفر إلى الجزائر لخوض المباراة الهامة والمرتقبة.

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