أزمات محمد الشناوي وجماهير الأهلي عرض مستمر

أصبحت العلاقة بين جماهير النادي الاهلي، ومحمد الشناوي حارس الفريق، متوترة في الفترة الأخيرة.

وشنت جماهير النادي الأهلي هجومًا ناريًّا ضد محمد الشناوي، خلال مباراة الفريق أمام مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وهتف جمهور الأهلي لـ الشناوي، قائلًا: يا شناوي متعش الدور خد كهربا وغور.. يا شناوي ارفع إيدك جمهور الأهلي هو سيدك.

الشناوي يرفض الاحتفال أمام سموحة

وعقب مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الموسم الماضي، بعد التأكيد على الفوز بالدوري، رفض الشناوي المشاركة في الاحتفال، وطالب لاعبي الأهلي بالعودة سريعًا لغرف خلع الملابس.

وفي المقابل، احتفل اللاعب محمد مجدي أفشة مع الجماهير، حيث قام برفع قميصه للاحتفال معهم.

وظهر محمد الشناوي خلال تصريحات تلفزيونية قائلًًا: عاوز الجمهور يسمعني ويفهمني، أنا بحب الجمهور وواحد منهم، وعارف ومتأكد إنهم بيحبوا اللاعبين والعكس صحيح، وهما أعظم جمهور، وكلهم على رأسي.

وقال: كلامي هنا موجه للجماهير اللي حضرت مباراة سموحة.. أنا دلوقتي فاضلي نقطة وأحسم اللقب ليا، فالمفروض تيجي تشجعني وتدعمني، اللي حصل عكس ده، الجماهير جت شتمت اللاعبين وهتفت لمارسيل كولر وخالد الجوادي، وده أمر معنديش مشكلة فيه.

وأضاف: انت تعرف التفاصيل؟ انت تعرف اللاعب ده بيمر بظروف شكلها إيه؟ اللاعب اللي انت شتمته كانت والدته في المستشفى وقتها.

وتابع: القرار مش قرار مجلس إدارة ولا جهاز فني ولا حتى قراري، كل الحكاية إن اللاعيبة جت قالتلي إحنا اتشتمتا وكان المفروض الجماهير تهتف لينا، ولذلك ما احتفلناش معاهم.

أزمة الشناوي مع جماهير الاهلي عقب مباراة بتشوكا

وعقب خسارة فريق الأهلي من باتشوكا المكسيكي، ببطولة الإنتركونتيننتال، اصطدم الشناوي بجماهير الأهلي، وهدد بالرحيل.

وجهت الجماهير التي تواجدت في ملعب «974» انتقادات نارية ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأحمر، الذي أضاع فرصة محققة في اللقاء، وأهدر ركلة ترجيحية، ليتدخل الشناوي، ويوجه رسالة لجماهير الأهلي قائلا: أنا كمان ماشي.

مبررات محمد الشناوي

وكشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، تفاصيل الأزمة التي نشبت بينه وبين جماهير الفريق عقب الهزيمة التي تعرض لها الأهلي بركلات الترجيح أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتنيننتال. وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي 0-0 قبل أن يحسمه باتشوكا بركلات الترجيح 6-5، وذلك على ملعب «974» في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال الشناوي: "الجماهير كانت غاضبة للغاية بعد المباراة، وكانوا في حالة انفعال شديد، فقمت بمحاولة تهدئتهم لأنني شعرت بحجم غضبهم تجاه اللاعبين.

وأضاف: قلت لهم (حقكم علينا) وكنت أعمل على تجميع اللاعبين للجلوس على دكة البدلاء من أجل منع أي تجاوزات قد تحدث".

وتابع:طبيب الفريق طلب مني المغادرة، وأكدت له أنني سأمشي بالفعل، ولكن خلال تلك اللحظات تعرضت للتعدي اللفظي من أحد المشجعين، حيث وجه لي لفظًا جارحًا لا أستطيع ذكره، وقال لي (امشي غور)، فرددت عليه قائلًا (برافو عليك، أنا ماشي).

الشناوي أنه لم يحدث منه أي تجاوز تجاه الجماهير، قائلًا: "لم أستفز الجماهير في أي لحظة طوال مسيرتي مع الأهلي، بل على العكس، في بعض المواقف كنت دائمًا أحرص على تحية الجماهير وأشجع اللاعبين على ذلك".

وأضاف الشناوي: “عندما قلت أنا ماشي، كنت أقصد أنني ذاهب إلى غرفة خلع الملابس لتفادي أي مشادة مع الجماهير، خاصة في ظل حزنهم الشديد على خسارة الفريق”.

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