الجمعة 27 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الهوت شوكليت الاحترافي زي الكافيهات

هوت شوكليت، فيتو
هوت شوكليت، فيتو

طريقة عمل الهوت شوكليت، من طرق المشروبات الساخنة، والذي عادة يقدم في الكافيهات، ولكن التي تحاول الكثير من ستات البيوت، تعلم طريقة عمله في البيت.

 

فأسعار الهوت شوكليت في الكافيهات أصبحت مرتفعة بشكل لا يناسب البعض، في حين أنه من المشروبات اللذيذة التي تبعث على الدفء، وطعم الهوت شوكليت يمثل العشق بالنسبة للكثيرين، خاصة الأطفال الصغار.

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ومع احتفالات رأس السنة، يعد هذا المشروب مناسبًا للأجواء الاحتفالية، والذي يمكنك أن تقدميه لأفراد أسرتك، كما يمكن أن تقدميه لضيوفك إن كنت تنظمين لحفل للعائلة أو الأصدقاء.


طريقة عمل الهوت شوكليت بالكاكاو

المكونات:

1 كوب حليب كامل الدسم
2 ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى
2 ملعقة كبيرة سكر
1/4 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
 

الهوت شوكليت في البيت
الهوت شوكليت في البيت

الطريقة:

في قدر صغير، اخلطي الكاكاو والسكر معًا حتى يذوب الكاكاو.

أضيفي الحليب إلى الخليط السابق، وقلبي حتى يذوب السكر والكاكاو تمامًا.
أضيفي الفانيليا، وقلبي مرة أخرى.
سخني المزيج على نار متوسطة حتى يغلي، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى.
ارفعيه من على النار، وصبيه في أكواب ساخنة.
قدميه ساخنًا مع رشة من القرفة أو الفانيليا.
 

نصائح لوصفة مميزة

يمكنك استخدام حليب جوز الهند أو حليب اللوز بدلًا من الحليب كامل الدسم للحصول على مشروب خالي من الألبان.
إذا كنت تفضل الهوت شوكليت أكثر حلاوة، يمكنك إضافة المزيد من السكر حسب الرغبة.
يمكنك أيضًا إضافة رقائق الشوكولاتة أو الكريمة المخفوقة إلى الهوت شوكليت لمزيد من النكهة والروعة.

 

طريقة عمل الهوت شوكليت

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الهوت شوكليت، في البيت، زي الكافيهات.

مكونات عمل الهوت شوكليت
كوب ونصف من الحليب السائل
كوب من الماء الساخن
كوب من الشوكولاتة المبشورة
ملعقتان كبيرتان من السكر
ملعقة صغيرة من الفانيلا
رشة من القرفة (اختياري)

 

طريقة عمل الهوت شوكليت

ضعي الحليب والماء الساخن في قدر على نار متوسطة.
أضيفي الشوكولاتة المبشورة والسكر والفانيليا والقرفة (اختياري).
أضيفي الشوكولاتة المبشورة والسكر والفانيليا والقرفة (اختياري)
حركي المزيج باستمرار حتى يذوب الشوكولاتة ويصبح ناعمًا.
حركي المزيج باستمرار حتى يذوب الشوكولاتة ويصبح ناعمًا
اسكبي الهوت شوكليت في أكواب وقدميه ساخنًا.
اسكبي الهوت شوكليت في أكواب وقدميه ساخنًا.

 

نصائح لضمان الطعم المميز

يمكنك استخدام الشوكولاتة الخام أو الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة بالحليب.
يمكنك إضافة المزيد من السكر أو الفانيليا حسب الرغبة.
يمكنك إضافة رشة من القرفة أو النعناع أو نكهات أخرى حسب الرغبة.
يمكنك تقديم الهوت شوكليت مع الكريمة المخفوقة أو رشة من الشوكولاتة المبشورة أو الفواكه.

الهوت شوكليت
الهوت شوكليت

وفيما يلي بعض النصائح لتناول الشوكولاتة بطريقة صحية:

اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% كاكاو أو أكثر على أعلى مستويات مضادات الأكسدة.

تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يوميًا أو عدة مرات في الأسبوع.

احرص على تناول الشوكولاتة الداكنة كجزء من نظام غذائي صحي متوازن.

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