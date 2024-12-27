الليلة، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8

مسلسل ساعته وتاريخه ، تعرض الليلة مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 وهي حلقة ستكشف تفاصيل قضية جديدة من القضايا التي تتضمنها ملفات المحاكم بمصر.

ويقدم المسلسل في كل حلقة قضية جديدة بنجوم وممثلين جدد ليقدموا أحداث القضايا بشكل درامي.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 اليوم الجمعة في تمام الساعة 10 مساء على قناة DMC، كما تعرض الحلقة اليوم على منصة watch it في تمام الساعة 9 مساء.

تفاصيل حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت حتى الآن 7 حلقات من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة ومنصة Watch it على مدار الأسابيع الماضية وحتى أمس الخميس، حيث عرضت أمس الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه قضية سرقة فيلا اللاعب العالمي محمد صلاح.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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