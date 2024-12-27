نجم الأهلي: الشناوي متأثر بأزمته مع الجماهير ويجب استمرار بيرسي تاو

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قدم مباراة مميزة أمام المصري البورسعيدي وتعد الأفضل في بطولة الدوري.



وقال أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية: "أداء الأهلي كان مميز أمام المصري، ولقاء أمس من أفضل مباريات الدوري الممتاز".

مباراة الأهلي والمصري

وتابع:" لاعبو الأهلي قدموا مباراة جيدة في المباراة، وكولر عندما يحب منح لاعب فرصة يمنحه مثلما فعل مع كريم الدبيس، وهو لاعب مميز وكنا نطالب كثيرًا بضرورة منحه الفرصة، وكان يلعب في وادي دجلة وينج يمين وشمال، وأتمنى أن يمنح المدرب الفرصة للاعبين".



وأكمل: "يحيى عطية الله قدم مباراة جيدة بعيدًا عن الهدف، وبدأ ينسجم مع الفريق، ولقطة محمد الشناوي مع الجماهير لقطة عظيمة، والجماهير رقم واحد، والنهاردة انتهى كل شئ بالفوز على المصري ومصالحة الجمهور في الملعب".



وأردف: "المصري البورسعيدي كل موسم يدعم صفوفه ب4 لاعبين مميزين، وعلي ماهر يقدم أداء مميز معهم، وتغييرات كولر كانت فارقه في الشوط الثاني وكان صارم في وقفته على الخط".



وشدد: "الأهلي يحتاج تكاتف خلال الفترة القادمة، ومستوى الشناوي تراجع في الفترة الحالية بسبب أزمته مع الجمهور، وهناك تسرع منه في اتخاذ القرارات".



وعن غياب كهربا قال أبو مسلم: "أزمة اللاعب مع الجماهير سبب غيابه عن المباراة، وأكيد الجماهير كانت ستكون غاضبة في المباراة، وكان سيكون هناك رد فعل، وجماهير الأهلي لا تنسى بسهولة".



وعن ضم بو نجاح: "في حال عدم وجود مهاجم أفضل، والمقابل المادي لضمه كبير، ومن الأفضل أن يتعاقد الأهلي مع لاعب أصغر، وفي حال عدم وجود بديل، أدعم فكرة ضمه وهو لاعب كبير".



واستكمل: "أشرف داري، لاعب هادئ وغير مندفع ويجيد لعب الكرات الهوائية ويمتلك خبرات كبيرة ومع الوقت سيكون مستواه أفضل، وإمام عاشور كان متخوف في الشوط الأول، خوفَا من رد فعل الجماهير، واللاعب شعر بالاطمئنان في الشوط الثاني ومستواه تحسن، وفي حالة أن الأوضاع على ما يرام كان سيسجل هو الهدف بدلًا من تمرير الكرة لأفشة".



وأوضح: "بيرسي تاو، لاعب يحتاج لتعامل نفسي خاص، وهو لاعب مزاجنجي، مثل جمال حمزة في جيلي، ومن الأفضل استمراره في الأهلي حتى لا يتعرض النادي لخسائر مالية بسبب رفضه الرحيل في يناير خاصة وأنه يسعى للرحيل مجانًا، والأهلي لن يخسر بتواجده ويجب أن تكون علاقة كولر معه جيدة".



وأردف:" سعيد بتواجد عمرو السولية، من مكاسب المباراة تألق بيرسي تاو، بجانب أن المباراة بـ6 نقاط بعد الفوز على فريق ينافس على القمة".



مباراة الأهلي ضد المصري

وحقق النادي الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري.

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.