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رياضة

جمال الشريف: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وقرار الحكم صحيح

الأهلي والمصري ,
الأهلي والمصري , فيتو

قال الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن النادي المصري لا يستحق ركلة جزاء على محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري.

وتابع جمال الشريف خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لا يوجد مخالفة تستوجب ركلة جزاء لأن محمد الشناوي عندما مد يده وذراعه اليسرى إلى صدر فخر الدين بن يوسف سرعان ما تحركت إلى أسفل جسم المهاجم دون أن يقوم الحارس بمسك أو شد أو دفع المهاجم".

وأضاف: "الحارس مد يده أمام المهاجم ولم تكن ذات تأثير على حركة اللاعب، فلم تعطل أو تمنع وتقيد حركة اللاعب، وقرار الحكم صحيح".

واختتم: "فخر الدين فضل السقوط برفع القدمين في مكانه، بعد ان أخفق في السيطرة على الكرة بقدمه اليمنى، حيث ارتفعت الكرة إلى الأعلى وأصبحت فرصة المدافعين كبيرة في السيطرة على الكرة أو أبعدها".

وحقق  النادي الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب” في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز

 

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري. 

 

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء. 

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المصري: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

 

تشكيل المصري أمام الأهلي 

جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي،  باهر المحمدي، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، حسن علي،  أحمد عيد، سمير فكري، خالد الغندور،  محمد مخلوف، حسين فيصل، بابا بادجي، صلاح محسن.

 

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتقدم الأهلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، فيما يتراجع فريق  النادي المصري إلى المركز الخامس ويتوقف رصيده عند 11 نقطة. 

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جمال الشريف المصري الأهلي محمد الشناوي فخر الدين بن يوسف

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