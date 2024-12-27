سيف الدين الجزيري يهدد الزمالك بالفيفا مجددًا.. أزمة مستحقات متكررة تهدد استقرار القلعة البيضاء

لا صوت يعلو فوق صوت أزمة سيف الدين الجزيري المتكررة مع ناديه الزمالك، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وقدم سيف الجزيري اليوم الخميس انذارا لنادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

ويعد انذار اليوم ليس الأول من نوعه الذي يقدمه سيف الدين الجزيري لمجلس إدارة نادي الزمالك.

الانذار الأول، سيف الجزيري يغيب عن مران الزمالك

وكان سيف الدين الجزيري أنذر نادي الزمالك يوم 26 أغسطس الماضي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان اللاعب حينها يقضي أجازة في تونس أثناء فترة راحة منحها الزمالك لجميع اللاعبين قبل أن يتخلف اللاعب عن العودة للمران مما أثار غضب مجلس الإدارة.

وتواصل مجلس الإدارة مع اللاعب ووعده بجدولة مستحقاته المتأخرة قبل أن ينتظم في مران الفريق مرة اخرى.

سيف الجزيري

الجزيري ينذر إدارة الزمالك مجددا

وهدد التونسي سيف الدين الجزيري، مسئولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وعلمت فيتو أن الجزيري قدم إنذارا لنادي الزمالك اليوم، بسبب عدم تلقيه مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

الجزيري يهدد باللجوء إلى فيفا

وتضمن الانذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في فيفا.

موقف إدارة الزمالك من إنذار سيف الجزيري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الإدارة من انذار التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال مصدر في الزمالك أن جميع اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة وليس سيف الدين الجزيري فقط.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة ستعقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة لحل هذه الأزمة.

وأتم المصدر: هناك أيضا اتجاه لفسخ عقد اللاعب بالتراضي نظرا للمستوى الذي يقدمه في الفترة الأخيرة.

أرقام سيف الدين الجزيري مع الزمالك في الموسم الجاري

وخاض سيف الدين الجزيري 12 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بالموسم الحالي بواقع 708 دقائق.

سجل التونسي في الموسم الحالي هدفين فقط وتلقى بطاقتين صفراوين.

أرقام سيف الدين الجزيري في مشواره مع الزمالك

وفي مجمل مشوار سيف الدين الجزيري مع الزمالك خاض المحترف التونسي 140 مباراة مع القلعة البيضاء في جميع البطولات.

وخاض الجزيري خلال الـ 140 مباراة شارك اللاعب في 8644 دقيقة، ساهم خلالها بـ 56 هدفا بواقع تسجيل 37 هدفا وصناعة 19 هدفا.

فيما تلقى سيف الجزيري رقما كبيرا من البطاقات الصفراء بواقع 12 بطاقة رغم كونه مهاجم صريح.

بطولات سيف الجزيري مع الزمالك

وحقق سيف الدين الجزيري 4 بطولات مع الزمالك بواقع 2 دوري مصري وبطولة كأس مصر وبطولة الكونفدرالية الإفريقية وبطولة السوبر الإفريقي.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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