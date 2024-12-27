يحرص البعض على الدعاء في يوم الجمعة وليلتها لما هو معروف عن إجابة الدعاء في يوم الجمعة هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن الدعاء مخ العبادة وهو أفضل الذكر.

ومع استعداد البيوت المصرية لخوض امتحانات نصف العام الدراسي فإن أكف الضراعة ترفع إلي الله تعالى بالدعاء لنجاح الأبناء وتسير الامتحانات خصوصا في يوم الجمعة وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الجمعة لتيسير الامتحانات والنجاح فيها.

دعاء الجمعة لتيسير الامتحانات والنجاح فيها

أدعية لتسهيل الفهم والمذاكرة

"اللهم اشرح لي صدري، اللهم يسّر لي أمري، اللهم احلل عقدةً من لساني، ونوّر عقلي بنور العلم والإيمان، واجعل فهمي سريعًا وذهني متّقدا، واهدني وارضَ عنّي".

"يا رب يا معلّم إبراهيم ويا مفهّم سليمان علّمني وفهّمني. اللهم افتح لي من أبواب حكمتك، وانشر عليّ من أبواب رحمتك، وامنن عليّ بسهولة الفهم وحسن الاستيعاب وقوة التركيز".

"اللهم افتح على قلبي من أبواب العلم والتقى ما تفتح به على أوليائك المتّقين، وهبني سهولة الفهم ونور العقل والفؤاد".

أدعية للمذاكرة والحفظ وعدم النسيان

"اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأنت تزيدني علمًا، وأن تهبني من لدنك عقلًا منيرًا، ونفسًا منشرحة مقبلة على الدراسة والتحصيل العلمي برغبة وحب، واجعلني يا ربي سريع الحفظ حاد الذهن، واجعل ما رزقتني من العلم حجة لي لا علي يا كريم يا رب".

"بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل".

دعاء قبل المذاكرة وبعدها

"اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم

ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي".

"يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك".

"يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني".

"اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان

"اللهم إني أسألك ثبات المعلومة والقدرة على استحضارها متى دعت الحاجة إليها،

وأسألك يا ربي أن تُيسر أموري وأن ترضى عني وتهديني لما يصلحني".

"ربي إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع،

ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع".

"اللهم قِني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، وثبت المعلومات في صدري، واجعلني قوي الحافظة واعي القلب".

دعاء الامتحانات

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير... تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب...

يا رب.. يا رب... يا أرحم الراحمين... اللهم أدعوك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم... البر الرحيم الحي القيوم الرحمن المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أدعوك, يا رب وأستغفرك وأتوب إليك أدعوك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم...

اللهم... يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, اللهم افتح علي فتوح العارفين بفضلك.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم أني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلي حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض.

يا معلم سيدنا إبراهيم علمني ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني, اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني... اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم... ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي...

يا رب... كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.. وما بي من نعمة أو فضل أو اجتهاد فبفضلك أولا.. لا بجهدي واجتهادي فقط... فلك الحمد ولك الفضل والثناء الحسن...

اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي ورضني بما قضيت لي...

اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي...

اللهم بارك لي في وقتي وأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي, أمر أخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي ذنبي وثبت رجائي وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحد غيرك.

اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته, يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة

دعاء الجمعة لتيسير الامتحانات والنجاح فيها

دعاء للنجاح في الامتحان:

نسألك يا الله خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي، وتقبل صلاتي واغفر خطاياي آمين يارب العالمين، اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلا من الجنة.

اللهم مع حلول الامتحانات أسألك أن تبارك لي في حفظي وفي علمي وأن توفقني للنجاح فيها.

ربي إني قد جهدت في طلب العلم والمذاكرة فبارك لي جهدي واجعلني من الناجحين المتفوقين،وأعني اللهم في هذه الامتحانات واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا ولا تكلني إلا نفسي طرفة عين.

أسألك اللهم أن توفقني وزملائي في هذه الامتحانات وأن تجعل لنا من النجاح نصيب وأن لا يضيع تعبنا سدى، اللهم إني أسألك اللهم أن تفتح علي في هذه الامتحانات فتح العارفين وأن تجعلني من الناجحين وأحبابي وزملائي جميعًا يا رب العالمين.

نحمد الله على ما هدانا إليه في الامتحانات وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين.

اللهم إني قد حاولت الأخذ بالأسباب ولكنك أعلم بالحال مني، فعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا واجعلني من الناجحين.

اللهم هون علي وعلى زملائي صعوبة الامتحانات النهائية ويسر لنا حسن الحفظ وحسن الأداء وحسن النتائج يا رب.

أسألك اللهم أن تفتح علي ما قد أُغلق من أبوابك، وارفعني درجات من العلم، حتى أنفع نفسي وأنفع الناس وأنفع الأمة.

يسر لي النجاح يا رب في الامتحانات وصل وسلم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم ليس لي ملجأ سواك، وها قد حلت الامتحانات النهائية، فأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي سلطانًا نصيرًا.

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