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انطلاق ماراثون امتحانات الجامعات.. الكليات تنشر قائمة بالمحظورات.. عودة الأسئلة المقالية.. وإعلان حالة الطوارئ داخل الحرم الجامعي

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية

 تشهد الجامعات المصرية اليوم انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وامتحانات برامج الساعات المعتمدة والبرامج المميزة.

وتستمر الامتحانات حتى الثالث والعشرين من يناير المقبل. 

تجرى الامتحانات وفقا لمواصفة  الورقة الامتحانية والتي يتم فيها الدمج بين الاسئلة الموضوعية والمقالية وتستخرج من بنوك الأسئلة الخاصة بكل مقرر من معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الآداب، على أن يتم التصحيح الإلكتروني في ذات اليوم والمقالي خلال ثلاثة أيام بكنترولات الكلية، وذلك حتى يتسنى إعلان النتائج خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات لكل برنامج. 


تستمر الامتحانات يوميا على مدار أربع فترات تمتد من التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف مع نشر تعليمات الامتحانات على صفحة الكليات وكذلك جداول الامتحانات واللجان يوميا.

 

تعليمات وإرشادات أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤ -٢٠٢٥م

 لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم إثبات الشخصية (بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي ١٥ دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت ٤٥ دقيقة.

- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان

- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

 يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الاجابة في الوقت المخصص للسادة الملاحظين.

- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية | المقررة.

على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات  المراقبيين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

 

وفي سياق متصل ناقش محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اتخاذ الإجراءات والاستعدادات  لـ إمتحانات الفصل الدراسي الثانى  للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتناول خطط إعداد جداول الامتحانات وإعلانها إلكترونيًا وورقيًا بوقت كافٍ.

 

 إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب

وشدّد على ضرورة الالتزام بمراعاة الامتحانات التكميلية واحتياجات الجامعة لطلاب الفرق النهائية وذلك مع ضرورة إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب وذلك لمراجعة الإفادات وبيان الدرجات التى ترد من الكليات لاعتماد الخارجية.

وأكد على المراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب قبل رفعها على نظام UMS، وضمان جاهزية الكنترولات وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

 

التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية

ووجه رئيس  جامعة عين شمس بضرورة التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية، ومراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات.

وناقش تيسير الإجراءات للطلاب من تسهيل استخراج السجل الأكاديمي، والتأكد من استيفاء طلاب الفرق النهائية لمتطلبات التخرج، بما في ذلك التربية العسكرية ومحو الأمية.

 

التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ

كما شدد على  ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية والصحية من صيانة دورية لمباني الامتحانات وأماكن المراقبة، والإعلان عن تعليمات الامتحانات عبر المواقع الرسمية للكليات، جاهزية المراكز الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ.

كما تم مناقشة واعتماد بعض المقترحات المتعلقة بلوائح كليتي الحاسبات والمعلومات والطب، إلى جانب توصيات اللجنة الخاصة بالالتماسات الطلابية.

 

بدء امتحانات دور يناير  لطلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس

 وبدأت امتحانات الدراسات العليا بكلية الآداب بـ  جامعة عين شمس، لمختلف الأقسام، وذلك تحت رعاية محمد  ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب جامعة عين  شمس، وإشراف  حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

أكدت حنان كامل عميدة الكلية، استعداد الكلية لإستقبال الطلاب وتقديم جميع الضمانات لنجاح الامتحانات. وأشارت إلى أن الكلية  قامت بتوفير جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمشرفين.

 

وأوضح حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن الامتحانات تجري على طلاب الدبلومات، والماجستير، والدكتوراه، بنظام الساعات المعتمدة حيث يؤدي الامتحانات على هذا النظام  ما يقرب من ٨٠٠ طالب وطالبة، وستشمل جميع التخصصات وجميع الأقسام. وأشار إلى أن الكلية  قامت بتحديد لجان من أعضاء هيئة التدريس لمراقبة سير الإمتحانات. 

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