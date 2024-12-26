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رياضة

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، عن تشكيل الريدز لمواجهة ليستر سيتي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويستضيف ليفربول نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يتواجد سلوت مدرب ليفربول وفان نيستلروي مدرب ليستر سيتي مرة أخرى على مقاعد البدلاء في مواجهة بعضهما بعد أن فعلا ذلك في الدوري الهولندي كمدربين لفريق فينورد وفريق بي إس في آيندهوفن على التوالي في موسم 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي 

تذاع مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة، ويتواجد ليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة سارة لجماهير ليفربول الإنجليزي بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز.

عقد صلاح  مع ليفربول

وينتهي عقد صلاح  “32 عامًا” مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد ثماني سنوات قضاها داخل قلعة أنفيلد.

وتحدث صلاح في أكثر من مناسبة خلال الموسم الجاري، ليعرب عن خيبة أمله فيما يخص تجديد عقده وأنه لم يحصل على أي عرض للاستمرار في النادي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول توصل لاتفاق مع صلاح على استمراره بعقد جديد لمدة موسمين.
عقد الـ 3 سنوات

وكشف خوسيه فيليكس دياز بصحيفة «ماركا» الإسبانية أن محمد صلاح يستعد لتوقيع عقدا ضخما مع ليفربول.

وأضاف دياز أن صلاح سيوقع عقدا لتجديد عقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات، وهو الخبر الذي سيسعد جماهير ليفربول والتي تترقب مستقبل صلاح.

وتابعت الصحيفة أن صلاح سيجدد عقده حتى صيف عام 2028، ليستمر أسطورة الريدز داخل قلعة أنفيلد واضعا حدا للأنباء التي تتحدث عن رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.

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موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
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