الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

أردوغان يهنئ يهود تركيا بعيد الحانوكا: أتمنى لكم الهناء

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أبناء الطائفة اليهودية في تركيا بمناسبة عيد الأنوار المعروف بـ  "حانوكا".

أردوغان يهنئ يهود تركيا بـ عيد حانوكا

وقال أردوغان في رسالة نشرها بهذه المناسبة: "أبارك لمواطنينا اليهود بمناسبة عيد حانوكا، وأتمنى لهم الهناء"، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية.

وحانوكا، "عيد يحتفل به اليهود لـ8 أيام ابتداءً من 25 من شهر كيسليف، حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من نوفمبر والأسبوع الأخير من ديسمبر، يمتنع فيه اليهود عن الحداد والتعبير عن الحزن".

حضور اليهود في التاريخ التركي

يشغل اليهود حيزا كبيرا في التاريخ التركي حيث ترجع البدايات الأولى للوجود اليهودي في التاريخ العثماني إلى مطلع القرن السادس عشر، حينما تزوج السلطان سليمان القانوني (1494م – 1566م) جارية روسية يهوديةَ الأصل تسمى "روكسلانة"، وهي التي أنجبت له ولديه بايزيد وسليم الثاني الذي عرف بـ "السلطان الغازي"، والذي خل وليا للعهد بدلًا من أخيه شاه زادة مصطفى الذي قتل بأوامر من السلطان سليمان على إثر وقيعة افتعلتها زوجته روكسلانة ليحل محله سليم الثاني. 

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ويبدو أن الزج بالجاريةِ الروسية قد جاء في إطار حيلة مدبرة من اليهود للتسلل إلى الدولة العثمانية، وهو ما يؤكده الدور الذي لعبته روكسلانة حينما أقنعت السلطان بالسماح لليهود الفارين من محاكم التفتيش في إسبانيا باللجوء إلى الدولة العثمانية، وهو ما مثل البذرة الأولى لظهور "يهود الدونمة" واتساع نطاق حضورهم في الدولة العثمانية، ووصولهم إلى مفاصل الدولة والسيطرة على مقاليد الحكم والقرار في المستويات العليا. 

طقوس عيد حانوكا، فيتو
طقوس عيد حانوكا، فيتو

وللتأكيد على ذلك، يورد المؤرخ في تاريخ الشرق الأوسط والدولة العثمانية بجامعة بينغهامتون الأمريكية، "دونالد كواترت" في كتابه "الدولة العثمانية: شهادة من التقرير السنوي لأوضاع اليهود في تركيا لعام 1893م" ما نصه: "يتمتع اليهود في تركيا بقدر من المساواة، حتى إن جلالة السلطان وحكومة الباب العالي ينتهجان سياسة بالغة التسامح مع اليهود".

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