أردوغان: دمشق هدف الفصائل المسلحة في سوريا

نقلت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمنّى أن يستمر تقدم الفصائل السورية "دون مشاكل".

أردوغان يتحدث عن هدف الفصائل المسلحة في سوريا

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف البيان، اليوم الجمعة، أن تقدم الفصائل في سوريا مستمر والهدف منه دمشق.

كما تابع أنه لم يتلق ردا إيجابيا من بشار الأسد عندما دعاه للقائه، في إشارة إلى محاولاته التقارب من الأسد خلال الأشهر الماضية، في حين رد الرئيس السوري مطالبًا إياه بضمانات حول انسحابه من الأراضي التي سيطر عليها شمال سوريا قبل اللقاء.

ولم تعلن الخارجية في بيانها مشاركة وزير الخارجية هاكان فيدان في اجتماعات أستانا، إنما في منتدى الدوحة فقط، ما يعني أن اللقاء بينهم ربما يكون على مستوى وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا على هامش الاجتماعات يومي 7 و8 من الشهر الجاري.

مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في سوريا

وكانت الرئاسة التركية أعلنت، أمس الخميس، أن رجب طيب أردوغان تحدث عن مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في سوريا.

كما دعا الرئيس التركي نظيره السوري بشار الأسد إلى إيجاد "حل سياسي" للوضع في سوريا بشكل عاجل.

وقال أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يجب على النظام السوري أن يتفاعل بشكل عاجل مع شعبه من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل.

كذلك قال إن أكبر أماني تركيا ألا تشهد سوريا مزيدا من عدم الاستقرار.

السيطرة على رابع كبرى مدن سوريا

يشار إلى أن الفصائل المسلحة في سوريا كانت سيطرت، أمس الخميس، على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، الواقعة في وسط البلاد، بعد أيام من سيطرتها على حلب وإدلب تقريبا في إطار هجوم مباغت، وباتت في طريقها إلى حمص.

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