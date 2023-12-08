زيلينسكي وماكرون وشولتس يضيئون شمعة الحانوكا اليهودي، ما القصة؟ (فيديو)

الحانوكا، احتفل المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيد الأنوار اليهودي.

وخلال إضاءته أول شمعة في عيد الأنوار "الحانوكا" على شمعدان عملاق أمام بوابة براندنبورج الشهيرة في برلين، قال شولتس الذي كان يرتدي قلنسوة مخملية سوداء، للعديد من الزوار في وسط العاصمة الألمانية: "أتمنى أن تشرق شمعة حانوكا أبعد من هذه الساحة ولمدة أطول بكثير من مجرد أيام حانوكا الثمانية".

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أيام حانوكا الثمانية

وأضاف: "حانوكا يرمز إلى الأمل والثقة.. هناك حاجة إلى كليهما بشكل خاص هذه الأيام. لقد هزنا الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل بشدة.. يجب على كل واحد منا أن يعارض هذا الإرهاب بوضوح"، وذلك على حد قوله.

جائزة مكافحة معاداة السامية

وأضاء ماكرون، شمعة "عيد الحانوكا" اليهودي الأولى في قصر الإليزيه بعد حصوله على "جائزة مكافحة معاداة السامية".

أكبر منظمة يهودية في العالم

وقام الرئيس الأوكراني بإضاءة شمعة عيد "حانوكا" في مكتبه، برفقة مبعوثي "حاباد" (أكبر منظمة يهودية في العالم) الذين يعملون أيضا كحاخامات مدينة في أوكرانيا.

وقال: إن "النور سوف يسود في أوكرانيا وإسرائيل".

في سياق متصل، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الحكومة الحالية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالإرهابية.

وقال أولمرت في مقابلة متلفزة: "ليكون الأمر واضحا، نتنياهو كارثة وطنية في تاريخ إسرائيل وعليه أن يرحل، ووجود بن غفير في الحكومة أمر فظيع، ووجود سموتريتش أمر فظيع".

شباب التلال الاستيطانية في الضفة الغربية

وأضاف: "وجود مجموعة مثل شباب التلال (الاستيطانية) في الضفة الغربية أمر فظيع، وما أعتقده عن بن غفير ورفاقه وقد أوضحت هذا الأمر في إسرائيل أمامهم بوضوح وليس في تركيا، وقد أسميتهم بالأعداء، قلت إنهم سفاحون وقتلة وإرهابيون، قلت ذلك عن شعبي وعن وزراء بلدي".

وتابع: "منذ عام 2009 كانت السياسة الإسرائيلية سلبية تماما، ولم تكن على استعداد للشروع في أي عمليات ذات مغزى أو ضرورة، ولم يتم اتباع السياسات التي تم تحديدها والتي حملت فرصا كبيرة للسلام، وأنا لا أعفي الحكومة الإسرائيلية منذ العام 2009 من مسؤولياتها عن عدم التواصل".

وقال: "أعتقد أن نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل ويجب أن يطرد فورا ويلقى به خارجا، فقد آن الأوان لخروجه من المشهد لأسباب كثيرة لا علاقة لها بالفلسطينيين".