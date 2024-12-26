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رياضة

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والمصري بعد مرور 30 دقيقة (صور)

الأهلي
الأهلي

سيطر التعادل السلبي على مباراة   النادي الأهلي، ونظيره المصري البورسعيدي بعد مرور 30 دقيقة من اللقاء المقام بينهما الآن، على ملعب برج العرب” ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المصري: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي 

جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي،  باهر المحمدي، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، حسن علي،  أحمد عيد، سمير فكري، خالد الغندور،  محمد مخلوف، حسين فيصل، بابا بادجي، صلاح محسن.

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق  النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. 

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