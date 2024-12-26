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نتيجة كلية الشرطة 2025: مساعد وزير الداخلية يعلن قبول 2950 طالبا فى كلية الشرطة.. اللواء أبو المكارم: 49 ألفا و846 طالبا تقدموا.. استخدام التطبيقات الالكترونية فى اختيار المقبولين( فيديو وصور)

نتيجة كلية الشرطة
نتيجة كلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2025، أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء هاني أبو المكارم، عن قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025 بإجمالي 2950 طالبا وطالبة.

 

<strong>مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025</strong>
مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025

عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2025

وأوضح مساعد وزير الداخلية اللواء هاني أبو المكارم خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى القاهرة الجديدة،  أن 49 ألفا و846 طالبا تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025.

 

<strong>مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025</strong>
مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025


وقال مساعد وزير الداخلية اللواء هاني أبو المكارم:  إن 18 ألفا و243 طالبا قد نجحوا في الوصول إلى كشف الهيئة بعد اجتياز الاختبارات، وتقدم من بينهم 25 ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة. 

<strong>مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025</strong>
مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2025


كما تقدم 13 ألفا و971 طالبا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية وكليات الحقوق.

 

المقبولون فى كلية الشرطة 2025

وقال مساعد وزير الداخلية  اللواء هانى أبو المكارم، بأن  نتيجة كلية الشرطة شملت قبول 800 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة، وقبول 50 طالبا من الوافدين، مضيفا بأنه تم قبول 1550 طالبا من خريجي الحقوق، وقبول 50 طالبة من الحاصلات على التربية الرياضية إناث، وقبول 500 طالب من باقي المؤهلات الجامعية.

 


وخلال وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديد أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم عن عدد المقبولين ومعايير اختيارهم.

 

<strong>مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025</strong>
مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025

طريقة اختيار المقبولين فى كلية الشرطة 2025

 

وأكد اللواء أبو المكارم أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات، ورصد نتائجها؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية، دون تدخل لأى عنصر بشري.
 

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مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025


يعقد المؤتمر بمقر الأكاديمية بحضور اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2025 والضباط المتخصصين.


وحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.


وكان في وقت سابق قد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2025.

 

مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025


وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، خاصة في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.

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مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025

رئيس أكاديمية الشرطة: 18 ألفا و243 طالبا وصلوا إلى كشف الهيئة

مساعد وزير الداخلية: 49 ألفا و846 طالبا تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025

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بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025
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