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بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

بدء مؤتمر إعلان نتيجة
بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

بدأ منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة الجديد، يعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم عن عدد المقبولين ومعايير اختيارهم.

 

مساعد وزير الداخلية يكشف معايير وضوابط اختيار المقبولين في كلية الشرطة 2025

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يعقد المؤتمر بمقر الأكاديمية بحضور اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2025 والضباط المتخصصين.

وحرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

وكان في وقت سابق قد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2025.

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، خاصة في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.

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