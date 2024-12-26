الأهلي يحافظ على تقدمه أمام المصري بعد مرور 75 دقيقة (صور)

يحافظ النادي الأهلي، على تقدمه أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة بينهما اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري.

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المصري: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي

جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، حسن علي، أحمد عيد، سمير فكري، خالد الغندور، محمد مخلوف، حسين فيصل، بابا بادجي، صلاح محسن.

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

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